Claro Dominicana fortalece su liderazgo tecnológico con certificación internacional en seguridad de la información

Bartolo García

Santo Domingo.– Claro Dominicana anunció la obtención de la certificación ISO/IEC 27001:2022 en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), reafirmando su compromiso con la protección de la información y el fortalecimiento de sus estándares tecnológicos y operativos.

Esta certificación internacional, considerada el estándar global más reconocido en gestión de seguridad de la información, valida la capacidad de la empresa para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en sus procesos y sistemas.

Con este reconocimiento, Claro se convierte en la única empresa de telecomunicaciones de República Dominicana en alcanzar esta certificación, consolidando su liderazgo y reputación corporativa dentro del sector tecnológico nacional.

El director de Seguridad Integral Corporativa de Claro Dominicana, Wilfredo Alcántara, explicó que la evaluación incluyó siete procesos críticos del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética, entre ellos monitoreo en tiempo real, gestión de vulnerabilidades, atención de incidentes, ciberinteligencia y continuidad operativa.

Asimismo, señaló que la seguridad de la información constituye una prioridad estratégica para la empresa, sustentada en un modelo robusto de gestión de riesgos, ciberresiliencia y mejora continua.

Por su parte, el vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, Omar Acosta, destacó que este logro refleja el compromiso de Claro Dominicana con la excelencia operativa y la implementación de prácticas orientadas a ofrecer servicios confiables y de clase mundial.

La empresa cuenta además con un equipo altamente especializado en ciberseguridad y gestión de riesgos, respaldado por certificaciones internacionales de prestigio como CISSP, CRISC, CISM y PCI DSS, entre otras.

Claro Dominicana reafirmó que continuará fortaleciendo sus protocolos de seguridad mediante monitoreo permanente, auditorías internas y externas, capacitación continua y el uso de marcos internacionales de ciberseguridad, contribuyendo así a un ecosistema digital más seguro y confiable para todos sus clientes.