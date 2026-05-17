CONADEHUSIL alerta que la informalidad laboral sigue debilitando la Seguridad Social dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La presidenta del Comité Nacional de los Derechos Humanos Sindicales y Laborales (CONADEHUSIL), Marilín De Los Santos, advirtió que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Durante una evaluación realizada en el marco del 25 aniversario de la Ley 87-01, De Los Santos afirmó que, pese a los avances alcanzados desde la creación del sistema, una gran parte de la población trabajadora sigue excluida de los beneficios de salud, riesgos laborales y pensiones.

La dirigente sindical señaló que la tasa de informalidad laboral ronda actualmente el 70 %, situación que impide que miles de trabajadores puedan cotizar y acceder a una protección social digna y sostenible en el futuro.

Asimismo, expresó preocupación ante la proximidad de las primeras solicitudes de pensiones por antigüedad bajo el esquema de capitalización individual, indicando que el sistema enfrenta un momento crucial a solo cinco años de completarse los primeros ciclos de 30 años de cotización.

De Los Santos valoró como positiva la reciente Resolución 572-07 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), al considerar que facilita los procesos de acceso a beneficios y devolución de aportes, evitando trabas burocráticas para los trabajadores.

Finalmente, desde CONADEHUSIL se hizo un llamado al Estado y al sector empleador para impulsar políticas que fomenten la formalización laboral, fortalecer las garantías del sistema y asegurar que la seguridad social funcione como un derecho humano accesible para todos y no como un privilegio limitado a unos pocos.