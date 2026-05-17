Abinader advierte que las democracias se debilitan cuando se cede libertad por comodidad

Bartolo García

Miami, Florida.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este sábado que la libertad exige compromiso y responsabilidad, advirtiendo que las sociedades democráticas enfrentan grandes riesgos cuando los ciudadanos renuncian a sus libertades a cambio de seguridad o comodidad.

El mandatario ofreció estas declaraciones al recibir el premio “Champion of Freedom Award” (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), en reconocimiento a su liderazgo y a las políticas de libre mercado impulsadas durante su gestión.

Durante su discurso, Abinader sostuvo que la libertad “no es un legado garantizado, sino una tarea permanente”, y aseguró que este reconocimiento representa no solo un honor, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero valor de las libertades individuales y colectivas en las democracias modernas.

El jefe de Estado destacó además el pensamiento del economista y filósofo Adam Smith, señalando que su visión de la libertad económica estaba basada en reglas claras, justicia y confianza institucional, principios que —según dijo— inspiran la gestión de su gobierno.

En ese contexto, el presidente aseguró que su administración ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia y proteger el Estado de derecho, promoviendo la libertad económica como herramienta para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Abinader también evocó la obra Don Quijote de la Mancha, citando la frase “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, para destacar que la libertad constituye un principio esencial de la dignidad humana.

Finalmente, llamó a defender el diálogo, la pluralidad y los consensos en medio de un escenario internacional marcado por la polarización y las tensiones globales. “Este reconocimiento no lo recibo como un punto de llegada, sino como una responsabilidad renovada”, expresó, reafirmando su compromiso de continuar impulsando una economía basada en la inclusión, la democracia y el desarrollo sostenible.