Luis Abinader destaca Manzanillo Power Land como pieza clave para la energía y el desarrollo del norte

El presidente Luis Abinader aseguró que la inauguración de la central Manzanillo Power Land representa un proyecto de fe, esperanza y desarrollo, impulsado por emprendedores dominicanos con el respaldo del Gobierno.

Durante su discurso, el mandatario destacó que esta obra es clave para la política energética del país, ya que permitirá equilibrar la generación eléctrica, actualmente concentrada en la región sur.

“Esta zona se va a convertir en la principal zona de generación de electricidad de la República Dominicana”, afirmó.

Abinader explicó que el Gobierno trabaja en la incorporación de baterías de almacenamiento y en la integración de energías renovables, con el objetivo de fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico a corto y mediano plazo.

Además, mencionó la aprobación de un cable eléctrico hacia Puerto Rico, lo que abriría la posibilidad de exportar energía y aprovechar la producción renovable durante el día.

El jefe de Estado indicó que este proyecto forma parte de un plan más amplio para el desarrollo de Montecristi, que incluye un puerto multimodal, zonas francas, proyectos turísticos y mejoras en la infraestructura agrícola.

También resaltó el impacto positivo en la producción de arroz, banano y sal, así como la generación de empleos de calidad en la región.

“Montecristi va a tener un desarrollo sin precedentes en la República Dominicana”, aseguró.

Finalmente, Abinader valoró la colaboración entre el sector público y privado como clave para el crecimiento sostenible del país.