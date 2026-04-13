Luis Abinader declara en emergencia al Distrito Nacional y cinco provincias

La medida abarca el Distrito Nacional y varias provincias afectadas por daños en infraestructuras, viviendas y agricultura

El presidente Luis Abinader declaró este domingo el estado de emergencia regional para el Distrito Nacional y cinco provincias, debido a las fuertes lluvias que han causado daños significativos en distintas zonas del país.

La disposición está contenida en el decreto 234-26 e incluye a las provincias Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago y Santo Domingo, según informó el Gobierno dominicano.

De acuerdo con las autoridades, las precipitaciones, provocadas por una vaguada asociada a un sistema frontal, han generado afectaciones importantes en la agricultura, infraestructuras viales, viviendas y otros sectores productivos.

El decreto toma en cuenta un informe de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), el cual advierte sobre un escenario de alto riesgo para la vida, la seguridad de la población y la continuidad de servicios públicos esenciales en varias provincias.

Según lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, se declara estado de emergencia regional cuando el impacto de un fenómeno afecta a múltiples provincias o supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Con esta medida, el Gobierno podrá disponer de recursos de forma inmediata para atender las necesidades de las comunidades afectadas y agilizar las labores de respuesta ante la situación.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a gran parte del país en alerta amarilla, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Entre las demarcaciones bajo alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y María Trinidad Sánchez, además de otras provincias del territorio nacional.

Asimismo, Samaná, Montecristi, San José de Ocoa, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, La Romana, Valverde y Santo Domingo también permanecen bajo vigilancia.

En tanto, Dajabón y San Juan se mantienen en alerta verde, aunque bajo monitoreo constante ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que para este lunes el sistema frontal continuará incidiendo sobre el país, generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en gran parte del territorio.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua y abstenerse de utilizar balnearios mientras persistan las condiciones de riesgo.