Lucildo Gómez llama al PRM a preservar la unidad ante diferencias en materia de comunicación

Bartolo García

Santiago, RD.– Lucildo Gómez, subsecretario nacional de Comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó a preservar la unidad y la cohesión interna de esa organización, ante los comentarios que han circulado en las redes sociales relacionados con el desempeño de la Secretaría de Comunicaciones.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Gómez consideró oportuno dirigirse a los dirigentes y militantes que tienen responsabilidades vinculadas con la comunicación política del PRM. El dirigente pidió actuar con serenidad y responsabilidad frente a las diferencias que puedan surgir sobre el manejo comunicacional de la organización.

Gómez sostuvo que en una organización democrática, plural y de amplia participación como el PRM es natural que existan diferencias de criterios, observaciones y puntos de vista. Sin embargo, planteó que estas deben ser canalizadas mediante los organismos y espacios institucionales del partido, evitando confrontaciones públicas que puedan desviar la atención de los objetivos comunes.

“La unidad no significa ausencia de diferencias; significa tener la madurez política para debatirlas internamente, construir consensos”, expresó Gómez en su publicación. Agregó que los intereses superiores de la organización deben colocarse por encima de las posiciones particulares de sus integrantes.

El subsecretario nacional también se refirió a la labor de Elizabeth Mateo, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones del PRM, destacando que esa dependencia desempeña una función estratégica en la ejecución, articulación y soporte comunicacional de las decisiones emanadas de la Dirección Ejecutiva Nacional.

Aunque reconoció que dentro de cualquier estructura existen aspectos que pueden ser fortalecidos, Gómez defendió los resultados alcanzados por la Secretaría de Comunicaciones y valoró el trabajo realizado por Elizabeth Mateo y su equipo. Señaló que la comunicación política constituye una tarea compleja y dinámica que requiere coordinación, capacidad de respuesta y trabajo permanente.

Finalmente, Lucildo Gómez exhortó a fortalecer la institucionalidad partidaria, proteger la cohesión interna y elevar la calidad de la comunicación del PRM. Afirmó que los esfuerzos deben concentrarse en preservar la confianza de la ciudadanía, consolidar la organización política y trabajar en torno a los objetivos estratégicos del partido.