Luciano Martínez lanza nuevos temas y prepara gira por Estados Unidos

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD.– El reconocido bachatero Luciano Martínez continúa fortaleciendo su carrera musical con el lanzamiento de nuevos temas de su autoría, titulados “El Mendigo” y “La Vacana”.

Con más de 30 años en la música, el artista mantiene una propuesta auténtica dentro de la bachata, apostando por letras cargadas de sentimiento y experiencias que conectan con su público.

Estas nuevas producciones reflejan la esencia que ha caracterizado su estilo a lo largo de los años, consolidándolo como compositor e intérprete dentro del género de amargue.

Como parte de su crecimiento artístico, Martínez también tiene previsto realizar su primera gira por Estados Unidos a mediados de este año, de la mano del empresario Manny Rodríguez.

El cantante, originario de Jicomé, provincia Valverde, inició su carrera desde temprana edad y posteriormente formó parte de agrupaciones como el Conjunto Ventura, antes de lanzarse como solista en 1995 bajo el nombre de “El Vacano de la Bachata”.

Con estos nuevos proyectos, Luciano Martínez reafirma su compromiso con la bachata dominicana, llevando su música a nuevos escenarios y manteniéndose vigente en el gusto del público.