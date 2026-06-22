Los Sanky Panky consolidan éxito internacional con gira por Estados Unidos y América

NUEVA YORK, EE. UU. – Los Sanky Panky continúan fortaleciendo su presencia internacional con una exitosa gira que ha generado una alta demanda de contrataciones en Estados Unidos y otros países, respaldados por el apoyo de las comunidades cubana, puertorriqueña y dominicana que siguen de cerca su propuesta humorística.

El espectáculo está integrado por Fausto Mata (Boca de Piano), Aquiles Correa y Pachuco Show, quienes presentan un formato dinámico que combina música, monólogos, chistes, pantomimas, fonomímicas y diversas expresiones del humor popular, logrando una gran conexión con el público en cada presentación.

La actual temporada incluye compromisos artísticos en importantes ciudades estadounidenses como Houston y Austin, en Texas, así como Miami, Tampa y Orlando, en Florida. Además, el concepto humorístico tiene presentaciones programadas en mercados internacionales como Panamá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montreal y Toronto.

Fausto Mata agradeció el respaldo que reciben en cada escenario, destacando especialmente el entusiasmo de la comunidad cubana radicada en Estados Unidos, la cual ha acogido con gran cariño la propuesta artística del grupo. Asimismo, resaltó el constante apoyo de los puertorriqueños y dominicanos que asisten masivamente a sus espectáculos.

Los artistas señalaron que la diversidad de públicos que disfrutan de sus presentaciones ha sido clave para consolidar el crecimiento del proyecto fuera de República Dominicana, permitiéndoles ampliar su alcance y fortalecer su posicionamiento en distintos mercados.

La representación y coordinación de las presentaciones de Los Sanky Panky en Estados Unidos y Latinoamérica está a cargo del empresario artístico Luis Henríquez, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento y ha sido una pieza importante en la expansión internacional del exitoso concepto humorístico.

Con información de Luis Henriquez