Los privilegios de Jean Alain

Por JUAN T H

He dicho en reiteradas ocasiones que los “cambios” del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Dominicano debieron comenzar con el sistema de justicia por su complicidad con la corrupción que desde hace año impiden que los políticos corruptos y los empresarios involucrados en esa práctica no sean condenados, contrario a lo que sucede con los “ciudadanos de apié” que abarrotan las cárceles del país por delitos menores.

El expediente que involucra al exprocurador y compartes, es un sainete, un bulto de más de 12 mil páginas elaborado igual que el expediente de Odebrecht, para que no haya condena, como en efecto sucedió. El espectáculo deberá terminar con la extensión del proceso. Y “colorín colorado, el cuanto habrá terminado”. Solo espero que los inocentes, que se han pasado seis años sin vida social, puedan salir en libertad por falta de evidencia, como los hay.

(Nadie pone en duda que, en este país, el que se roba un peso es un ladrón, mientras que, el funcionario corrupto que se roba un millón o miles de millones del erario es un señor que debe ser tratado cumpliendo con el “debido proceso” hasta la extinción de este, cuando es puesto en libertad, pura y simple)

En el 2021 el señor Jean Alan Rodríguez intentó salir del país hacia los Estados Unidos junto con su familia, pero le fue impedido por las autoridades. Ese hecho debió impedir cualquier permiso para viajar al exterior por el peligro de fuga inminente. A otros reclusos de menor jerarquía política el ministerio público y los jueces le han negado los permisos para viajar a España y los Estados Unidos. A Unos se los niegan a otros, los privilegiados como Jean Alan, se los dan.

Depende de quién sea, si es rico y poderoso, con abogados que cuestan una fortuna, atendiendo al “debido proceso”, pero si es pobre, sin poder político, ni protección mediática, se los niegan.

Hay presos que no tienen dolientes, que no pueden pagar abogados ni periodistas, fiscales y jueces complacientes.

En este país se dispara primero y se investiga después en los barrios marginados que forman los cinturones de miseria, pero no en los sectores residenciales donde viven los políticos y empresarios del bajo mundo, narcotraficantes y “banqueros” del juego de azar. Una cosa es con guitarra y violín, y, otra cosa es con güira y tambora”. El pobre vale menos que la bala que lo mata”, como bien dice el escritor ya fallecido Eduardo Galeano.

Más de 20 mil reclusos, muchos de ellos enfermos, con tuberculosis, SIDA, cáncer de colon, de estómago, de páncreas, anemia crónica, paludismo, diabetes, problemas respiratorios, cardiópatas, pudriéndose en pequeñas celdas, sin poder pagar una fianza por falta de recursos económicos, sin abogados de renombre ni periodistas influyentes, por no poder pagarlos.

¡Esa es la pura verdad, señores! Justicia cómplice para los depredadores de los recursos públicos, cárceles para los desamparados de la fortuna, que no pueden robarse un plátano para alimentar a su familia porque terminan condenados a diez o 20 años.

Jean Alain está “preso” en su casa viendo a Tom y Jerry, el Llanero Solitario, El Fugitivo

Jean Alain es un preso pedazo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), protegido por sus jefes políticos, incluyendo al expresidente Danilo Medina, que ha debido estar sentado en el banquillo de los acusados respondiendo las acusaciones que debieron pesar en su contra, y no lo está por la complicidad y el miedo de un sistema de justicia de clases que protege a ladrones corruptos y sin vergüenzas.

¡Esa es la verdad, señores!

Jean Alan Rodríguez es un preso que jode, el que más jode en estos momentos. ¡Antes hubo otros siempre los hay! ¡Depende de su poder político y económico! Un buen abogado cuesta mucho; ¡un fiscal y un juez también!

No me extraña que un día de estos Jean Alan salga absuelto, como los de Odebrecht, los del barrio de los Tres Ojos, Los Super Tucanos, Sun Lam, el Parqueo de la UASD, Bellas Artes, Palacio de Justicia, los túneles y elevados, sobrevaluados en un 30%., FIMGLODE, (el cuerdo del delito), entre muchos otros que involucraron los gobiernos y políticos corruptos del PLD_PUPU.

¡Esa es la verdad, señores!

¡Justicia para los poderosos corruptos que nunca son condenados por jueces “garantistas”, que, sin embargo, no lo son cuando se trata de los pobres, que son los que abarrotan las cárceles dominicanas!

¡Impunidad, complicidad y protección para los políticos y empresarios corruptos, cárcel para los pobres infelicidad que no tienen con qué morirse de hambre!

¡Los primeros, políticos y empresarios corruptos, que nunca son condenados, son los que producen los pobres que siempre terminan en las cárceles valiendo “menos que la bala que los mata en supuestos intercambios de disparos”!

¡Esa es la verdad, señores!