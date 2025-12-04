Los Galenos conquistan la Copa Unión Médica con dominio absoluto en el 28.º Aniversario

Bartolo García

Santiago, RD.– El equipo Los Galenos se coronó campeón de la Copa 28 Aniversario Unión Médica del Norte, imponiéndose con autoridad durante el cuadrangular celebrado en el play de Hoya del Caimito y demostrando, una vez más, su fortaleza histórica en el softball local.

Bajo la dirección del experimentado dirigente y médico Plutarco Arias, los campeones lograron su copa número 21, fruto de una combinación estratégica entre jugadores veteranos y talento joven que mostró un desempeño ofensivo arrollador.

El roster ganador integró figuras que llevan más de dos décadas formando parte del equipo, entre ellos Alfred Cruz, Calletano Collado, Gedison Díaz, Henrry Rodríguez y Rafael Estrella, quienes aportaron experiencia y consistencia durante los encuentros.

En el primer partido del cuadrangular, Los Galenos dieron una demostración de poder ofensivo al derrotar 42-10 al equipo de Enfermería, dirigido por Ariel de la Cruz. El lanzador Bernardo Custodio se acreditó la victoria tras una sólida actuación monticular.

El segundo enfrentamiento fue conquistado por el equipo de Administración, liderado por Bladimir Paulino, quienes superaron 17-10 a los Emergenciólogos dirigidos por Benjamín Estévez, asegurando así su pase al partido decisivo.

La final, cargada de emoción de principio a fin, enfrentó a Los Galenos con la escuadra de Administración. El marcador cerró 10-9 en favor de Los Galenos, quienes sellaron el triunfo gracias a un relevo oportuno y a su ofensiva consistente en los momentos claves.

El pitcher Santo Domingo Brito se llevó la victoria y fue reconocido como Lanzador Más Valioso del Torneo, destacándose por su dominio y temple en el partido definitorio.

El cuerpo técnico ganador estuvo integrado por los doctores Eladio Hilario, Henrry Rodríguez, Víctor Díaz y Carlos Juan Martínez, mientras que el capitán del conjunto campeón fue el doctor Calletano Collado, figura emblemática del equipo.

En la ofensiva, Los Galenos brillaron intensamente. Amaury Acosta conectó tres jonrones y remolcó nueve carreras, siendo una de las figuras más destacadas de toda la competencia.

Eduarlin Ortiz también tuvo una explosión ofensiva con dos jonrones, dos dobles, un sencillo y seis empujadas, mientras que Julio Sued aportó cuatro dobles y un sencillo para mantener la presión contra los lanzadores rivales.

Otros bateadores que brillaron fueron Ranser Martínez, quien conectó seis hits y anotó cuatro carreras, Rafael “Chancho” Estrella con tres imparables y Gedison Díaz con un doble y tres hits adicionales que impulsaron carreras claves.

El evento, organizado por Richard Paulino, incluyó un emotivo minuto de silencio en honor a Ariel Rodríguez y Amado Veloz, figuras apreciadas por la comunidad deportiva y médica.

El juramento deportivo estuvo a cargo del atleta Richard Paulino, mientras que el lanzamiento de la primera bola lo realizó el doctor Humberto Lizardo, recibido por el doctor Fausto Hernández. La gerente de Recursos Humanos participó como bateadora de honor.

La Copa 28 Aniversario Unión Médica concluyó con elogios a la organización, al desempeño de los equipos y, especialmente, al trabajo ejemplar del equipo Los Galenos, quienes reafirmaron su legado en el softball médico del Cibao.