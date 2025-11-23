Los Constituyentes conquistan el Clásico U12 Copa Banreservas por tercer año seguido

Bartolo García

YAGUATE, San Cristóbal.– La hegemonía continúa. Los Constituyentes volvieron a coronarse campeones del Clásico de Béisbol Infantil U12 Copa Banreservas, logrando su tercer título consecutivo tras imponerse de manera convincente 9 carreras por 3 a los Capitaleños en la gran final disputada este domingo.

El encuentro decisivo tuvo lugar en el estadio del Yaguate Complex, escenario que albergó durante todo el fin de semana a los mejores talentos infantiles del país, bajo la organización de la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) que encabeza Junior Noboa, y la Pony League República Dominicana, dirigida por Eugenio Báez.

Los campeones exhibieron una ofensiva oportuna y un pitcheo dominante que les permitió mantener el control del partido desde las primeras entradas, respaldados por una efectiva estrategia desde el dugout.

El lanzador Enzo Cabrera fue pieza clave del triunfo al trabajar cuatro entradas y dos tercios en las que permitió solo tres carreras y recetó ocho ponches, actuación que le valió elogios de los organizadores del evento.

Equipo de los Capitaleños, subcampeones del Clásico de Béisbol U12

En el plano ofensivo brilló Wilfredo Arias, quien fue el mejor jugador del partido al conectar de 3-3, impulsando cuatro carreras y anotando tres, encendiendo la celebración en la banca de los Constituyentes.

La derrota fue para Gilberto Reynoso, quien no pudo contener el empuje de la alineación contraria en el momento clave del encuentro.

Durante la premiación, Abraham Key, presidente de la Pony League Internacional, destacó la calidad del torneo y el compromiso de las instituciones que lo hacen posible.

“Felicito a todos los equipos participantes. También al Comisionado de Béisbol y a Banreservas por apoyar este gran evento que impulsa el futuro de nuestro deporte”, expresó.

En el partido por el tercer lugar, Los Hidalgos superaron 4-3 a El Valle, en un duelo cerrado que mantuvo emoción hasta el último out.

Franciel García fue el jugador más destacado en ese choque al batear de 2-2 con dos remolcadas, mientras que Sandy Rodríguez se lució en el montículo con tres entradas de dominio, permitiendo apenas una base por bolas y ponchando a cuatro rivales.

El asistente especial del Comisionado Noboa, Diógenes de la Cruz, felicitó a los jóvenes atletas y resaltó la importancia del trabajo conjunto.

“Este torneo demuestra que cuando se trabaja en unidad se obtienen grandes resultados. Sigan esforzándose y persiguiendo sus sueños”, expresó ante los presentes.

El certamen reunió 12 equipos, distribuidos en tres grupos regionales, representando a diversas zonas del país como Los Hidalgos, Cibao Central, Atlántico, Enriquillo, Nordeste, Valdesia, entre otras, en una verdadera fiesta deportiva del béisbol infantil dominicano.

A la ceremonia final asistieron representantes de Banreservas y otras entidades colaboradoras como Farmacias GBC, Comedores Económicos y Bandex, que reafirmaron su apoyo al desarrollo de categorías menores.

Con un nuevo trofeo en sus vitrinas, los Constituyentes vuelven a escribir su nombre en lo más alto del béisbol infantil, consolidándose como el equipo a vencer y como ejemplo del talento formativo que florece en la República Dominicana.