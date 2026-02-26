Los artistas RIOZ, el dúo LHG y ANATO son los protagonistas de esta semana en Fiestas y Personalidades

Desde Anato en la ciudad de Bogotá, Colombia presentaremos detalles del roadshow a “casa llena” celebrado por República Dominicana en el popular centro de convenciones Ágora. Visitamos la Hacienda Unicornio, propiedad de la familia Báez Cordero, donde la artista María Cordero nos comparte que este alojamiento es ideal para compartir con amigos y para la realización de proyectos cinematográficos. También, compartimos con la chef María Marte, ganadora de dos estrellas Michelin.

Santo Domingo. Esta semana, el programa Fiestas y Personalidades combina el turismo con la música y recibe en estudio a Rioz, cantautor dominicano radicado en Nueva York, al Dúo LHG, y pasaremos revista a la propuesta de República Dominicana en la Vitrina Turística ANATO 2026, desde la ciudad de Bogotá.

Con un sonido innovador marcado dentro del pop rock contemporáneo, Rioz dijo en la conversación con Yenny Polanco Lovera que su propuesta es una fusión de ritmos autóctonos con influencias urbanas, electrónicas y modernas, creando una identidad artística caracterizada por la autenticidad y la versatilidad.

Indicó además que actualmente, promociona los sencillos “Carola” y “No me dejes así”, ambos de su autoría. Las canciones abordan diferentes temáticas como el amor, la entrega y el temor a perder a esa persona que complementa la vida en pareja.

El dúo LHG, integrado por Marco Togni, conocido artísticamente como Mark B.T., y JCR, Jean Claude Rosti (JCR), quienes nacieron en Milán, Italia, de origen dominicano, también nos acompañan en esta edición especial, y precisaron que desde noviembre de 2025 se trasladaron a República Dominicana, país que eligieron como punto de partida de su carrera artística conjunta.

En la entrevista destacaron que este dueto nació oficialmente en julio de 2025 en Italia, y que su sonido es una fusión de rap y melodía, con canciones que transitan al menos tres estilos diferentes. No se identifican con una etiqueta musical, pero sí con un mensaje claro y común: el amor universal.

La conductora de este espacio, Yenny Polanco Lovera, viajó a Bogotá para dar cobertura a la feria ANATO, en la cual el ministro de Turismo, David Collado, mostró lo mejor de República Dominicana ante más de 1,300 agentes de viajes y touroperadores como parte de su estrategia de atraer más turistas hacia nuestro país caribeño.

Desde la 45.ª Vitrina Turística de ANATO, Yenny Polanco Lovera, en su calidad de presidenta de FIPETUR, participó en el roadshow a “casa llena” en el popular centro de convenciones Ágora, Bogotá.

En uno de los encuentros de esta feria, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, como factores determinantes en el posicionamiento internacional de República Dominicana como destino turístico y polo de inversión, afirmó además que el crecimiento sostenido del sector responde a decisiones estratégicas adoptadas por el gobierno en un contexto internacional marcado por crisis sanitarias y tensiones económicas.

Esta semana, la productora Dayanna Minier y la periodista María Mercedes viajaron a Jarabacoa, específicamente a la Hacienda Unicornio, propiedad de la familia Báez Cordero, donde la artista María Cordero comparte con la audiencia cómo nació Unicornio Films y cómo fue construida la hacienda, que hoy se ha convertido en un alojamiento ideal para amigos, familias y para la realización de proyectos cinematográficos.

El viaje a Jarabacoa también incluyó un encuentro con la chef María Marte, ganadora en 2011 dedos estrellas Michelin, quien preparó seis de sus creaciones, en las que predominan los víveres típicos de República Dominicana, como la yuca, la batata y el aguacate, entre otros.

Continuando con el turismo, en esta semana estuvimos en el anuncio de la segunda edición del República Dominicana Open – Copa Cap Cana ATP Challenger 175, realizado por Cap Cana Ciudad Destino y el Ministerio de Turismo, competencia que se llevará a cabo del 9 al 15 de marzo de 2026, y Salvador Batista nos vuelve a emocionar con uno de sus recorridos por el mundo.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www.fiestasypersonalidades.com