Los 40 Boys se coronan campeones del softbol 40 Plus en Greenville

Por Tuto Tavárez

GREENVILLE, Carolina del Sur. – En una actuación dominante de principio a fin, el equipo Los 40 Boys se coronó campeón del torneo de softbol 40 Plus de la Liga de Softbol de Greenville, al barrer 3-0 en la serie final a los Rústicos, en un evento deportivo que estuvo dedicado al destacado propulsor Genis López.

La serie, que estaba pautada al mejor de cinco encuentros, no necesitó extenderse más allá de tres juegos, ya que Los 40 Boys impusieron su poder ofensivo y consistencia en el pitcheo para sellar la barrida y levantar el trofeo de campeones de la temporada 2025.

El primer partido concluyó con marcador de 6-2 a favor de Los 40 Boys, con Juan Castillo acreditándose la victoria y Leo Ramírez cargando con la derrota. El propio Genis López, a quien estuvo dedicado el torneo, fue figura ofensiva del encuentro, al conectar triple y sencillo que impulsaron las carreras clave para el triunfo.

Por los Rústicos, el más destacado fue Luis Sánchez, quien conectó un triple, aunque no pudo evitar la derrota ante el dominio rival.

En el segundo juego, Los 40 Boys continuaron su paso arrollador y vencieron nuevamente a los Rústicos, esta vez en un emocionante duelo ofensivo que terminó 16-9, en una verdadera fiesta de batazos que puso la serie 2-0.

Jairo Villamizar se acreditó la victoria con una labor sólida desde el montículo, mientras que Elvis Padrón sufrió la derrota por los Rústicos. La ofensiva de Los 40 Boys fue liderada por Rubén Santiago, quien disparó tres imparables por todo el terreno.

Por el conjunto derrotado, Oscar Rodríguez respondió también con tres incogibles, uno de ellos un cuadrangular conectado por Rafael Soto, que despertó la emoción de los fanáticos que llenaron las gradas del estadio local.

El tercer y decisivo encuentro fue un reflejo del dominio absoluto de Los 40 Boys, quienes sellaron la serie con una contundente victoria de 13-4, asegurando el campeonato con autoridad.

Nuevamente, Jairo Villamizar fue el héroe desde el montículo, conquistando su segunda victoria de la final, mientras que Elvis Padrón volvió a ser castigado por la ofensiva rival. Rafael Soto comandó el ataque con otro cuadrangular, consolidando su candidatura al premio de Jugador Más Valioso (MVP).

Como resultado de su destacada actuación, Rafael Soto fue elegido MVP de la final, mientras que su compañero Jairo Villamizar fue reconocido como el Lanzador Más Valioso, ambos pertenecientes al conjunto campeón.

El presidente de la Liga, José Elías Domínguez, destacó el nivel competitivo del torneo y felicitó a ambos equipos por el espíritu deportivo mostrado a lo largo de la temporada. “Este campeonato demuestra el crecimiento del softbol en nuestra comunidad y el compromiso de nuestros atletas veteranos con el deporte”, señaló.

Domínguez también anunció que, tras el éxito del torneo 40 Plus, la organización ya se prepara para la Copa Navideña, que contará con la participación de siete equipos, manteniendo viva la tradición deportiva entre los dominicanos y latinoamericanos residentes en Greenville, Carolina del Sur.

El evento concluyó entre aplausos, música y celebración, con Los 40 Boys posando orgullosos con su trofeo, símbolo de esfuerzo, trabajo en equipo y pasión por el softbol.

#eljacaguero #Softbol #Greenville #Los40Boys #RafaelSoto #JairoVillamizar #JoséElíasDomínguez #DeportesRD #DominicanosEnEEUU