Locutores de Santiago anuncian agenda especial para celebrar su semana conmemorativa

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– La Asociación de Locutores de Santiago (ALS) presentó el programa oficial de actividades por la Semana del Locutor, durante una rueda de prensa realizada en su sede.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del gremio, Águeda Alejo, junto a miembros de la directiva, quienes resaltaron la relevancia de esta celebración para el sector.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Santiago, donde se dieron a conocer los detalles del programa.

Alejo explicó que la agenda incluye eventos formativos, sociales y actos de reconocimiento dirigidos tanto a los locutores como al público en general.

Indicó que el objetivo principal es fortalecer la unidad del gremio y resaltar la locución como una herramienta clave en la comunicación.

Asimismo, exhortó a los profesionales del micrófono a integrarse activamente a cada una de las actividades pautadas durante la semana.

La ALS reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el crecimiento, la dignificación y el fortalecimiento de la clase locutoril en la región.

La Semana del Locutor es considerada una de las celebraciones más importantes del gremio, dedicada a honrar a quienes informan, educan y entretienen a través de su voz.