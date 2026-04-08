Lluvias intensas provocan fallas eléctricas y afectan servicio en varias zonas del país

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Edesur Dominicana informó que los torrenciales aguaceros registrados en las últimas horas han provocado múltiples averías en el sistema eléctrico.

La empresa explicó que las lluvias han impactado varias infraestructuras, generando interrupciones del servicio en distintos sectores del país.

Entre las zonas afectadas figuran subestaciones ubicadas en Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, así como áreas del kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.

Edesur indicó que, como medida preventiva, se ha procedido a desenergizar algunos circuitos para evitar riesgos mayores a la población ante las inundaciones.

La institución señaló que estas acciones buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en zonas vulnerables a crecidas de agua.

Para enfrentar la situación, la empresa desplegó brigadas técnicas y equipos especializados que trabajan de manera continua en la identificación y solución de las fallas.

Finalmente, Edesur aseguró que mantiene su compromiso de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible y exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.