Llaman a unir al sector productivo para evitar que las huelgas frenen el desarrollo de Licey al Medio

Bartolo García

Diversos sectores productivos de Licey al Medio hicieron un llamado a empresarios, comerciantes, industriales y líderes comunitarios para que se reúnan con urgencia y analicen el impacto que las recientes paralizaciones han tenido sobre la economía local. Consideran que el municipio no debe continuar siendo afectado por huelgas que, según plantean, responden a intereses ajenos a la comunidad.

Los proponentes sostienen que cada jornada de paro provoca el cierre de comercios, la paralización de industrias, pérdidas económicas y la suspensión de las labores de cientos de trabajadores, afectando directamente el desarrollo alcanzado por un municipio que durante años ha impulsado el crecimiento de su aparato productivo.

Asimismo, expresan que las convocatorias promovidas por grupos externos generan incertidumbre y reducen las posibilidades de atraer nuevas inversiones. A su juicio, esta situación perjudica la creación de empleos y limita las oportunidades para los jóvenes y demás habitantes de Licey al Medio.

En ese sentido, plantean que los desafíos del municipio deben abordarse mediante el diálogo, la concertación y las mesas de trabajo, con la participación de los sectores representativos de la comunidad, priorizando soluciones que fortalezcan el desarrollo en lugar de afectar la actividad económica y la convivencia ciudadana.

Finalmente, exhortan a convocar un gran encuentro entre empresarios, juntas de vecinos, iglesias, profesionales y autoridades locales para definir una agenda común orientada a proteger el crecimiento de Licey al Medio. Entienden que la unidad de los diferentes sectores será clave para fortalecer la estabilidad, promover nuevas inversiones y garantizar un futuro de progreso para el municipio.