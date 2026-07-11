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Deporte

Linda Noskova hace historia al conquistar Wimbledon y lograr su primer Grand Slam

La tenista checa derrotó a su compatriota Karolina Muchova en una intensa final de tres sets para convertirse en la nueva campeona del torneo londinense
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Bartolo García

Londres.– La tenista checa Linda Noskova conquistó este sábado el primer título de Grand Slam de su carrera al imponerse a su compatriota Karolina Muchova en la final de Wimbledon 2026, con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3, tras un emocionante encuentro que se extendió por 2 horas y 28 minutos.

Con apenas 21 años, Noskova escribió una de las páginas más importantes de su trayectoria deportiva al coronarse en el césped del All England Club, donde llegó como la duodécima jugadora del ranking mundial y sorprendió al convertirse en la nueva reina del torneo británico.

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Linda Noskova celebra su consagración en Wimbledon tras ganar la final ante Karolina Muchova. EPA/Shutterstock

La final comenzó con un dominio claro de Noskova, quien aprovechó las dificultades de Muchova con el servicio para tomar ventaja rápidamente y adjudicarse el primer set por 6-2, mostrando un juego sólido y agresivo desde el fondo de la cancha.

Sin embargo, Karolina Muchova reaccionó en la segunda manga cuando parecía al borde de la derrota. Después de estar abajo 5-2 y salvar cinco puntos de campeonato, encadenó cinco juegos consecutivos para llevarse el set por 7-5, igualando el partido y obligando a disputar un tercer parcial.

Noskova doblego a su compatriota Muchova triunfo en Wimbledon y levanto su primer titulo de Grand Slam
La checa Linda Noskova reacciona durante la final contra su compatriota Karolina Muchova, en el torneo de Wimbledon, el 11 de julio de 2026. © Marko Djurica, Reuters

En el set definitivo, Noskova recuperó el control del encuentro con un tenis firme y preciso, logrando quebrar el servicio de su rival en el momento decisivo para cerrar el partido con un 6-3, desatando la celebración por el mayor logro de su carrera profesional.

Tras recibir el trofeo, la nueva campeona dedicó palabras de reconocimiento a su rival y al tenis de su país. “Todos nuestros aficionados checos estarán orgullosos de nosotras, sin importar el resultado”, expresó Noskova al concluir la final.

Antes de este histórico triunfo, el mejor resultado de Linda Noskova en un torneo de Grand Slam había sido alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia 2024. Su consagración en Wimbledon confirma su ascenso entre las principales figuras del tenis femenino y la proyecta como una de las grandes protagonistas del circuito internacional en los próximos años.

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