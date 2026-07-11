Linda Noskova hace historia al conquistar Wimbledon y lograr su primer Grand Slam

Bartolo García

Londres.– La tenista checa Linda Noskova conquistó este sábado el primer título de Grand Slam de su carrera al imponerse a su compatriota Karolina Muchova en la final de Wimbledon 2026, con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3, tras un emocionante encuentro que se extendió por 2 horas y 28 minutos.

A new queen of Centre Court has arrived 👑



Linda Noskova wins the Wimbledon Final 👏 pic.twitter.com/Mqt5u7B9Us — SportsCenter (@SportsCenter) July 11, 2026

Con apenas 21 años, Noskova escribió una de las páginas más importantes de su trayectoria deportiva al coronarse en el césped del All England Club, donde llegó como la duodécima jugadora del ranking mundial y sorprendió al convertirse en la nueva reina del torneo británico.

Linda Noskova celebra su consagración en Wimbledon tras ganar la final ante Karolina Muchova. EPA/Shutterstock

La final comenzó con un dominio claro de Noskova, quien aprovechó las dificultades de Muchova con el servicio para tomar ventaja rápidamente y adjudicarse el primer set por 6-2, mostrando un juego sólido y agresivo desde el fondo de la cancha.

Sin embargo, Karolina Muchova reaccionó en la segunda manga cuando parecía al borde de la derrota. Después de estar abajo 5-2 y salvar cinco puntos de campeonato, encadenó cinco juegos consecutivos para llevarse el set por 7-5, igualando el partido y obligando a disputar un tercer parcial.

La checa Linda Noskova reacciona durante la final contra su compatriota Karolina Muchova, en el torneo de Wimbledon, el 11 de julio de 2026. © Marko Djurica, Reuters



En el set definitivo, Noskova recuperó el control del encuentro con un tenis firme y preciso, logrando quebrar el servicio de su rival en el momento decisivo para cerrar el partido con un 6-3, desatando la celebración por el mayor logro de su carrera profesional.

A new queen of Centre Court has arrived 👑



Linda Noskova wins the Wimbledon Final 👏 pic.twitter.com/0yRbO33JBa — Nemia Maga (@Nemiaishere) July 11, 2026

Tras recibir el trofeo, la nueva campeona dedicó palabras de reconocimiento a su rival y al tenis de su país. “Todos nuestros aficionados checos estarán orgullosos de nosotras, sin importar el resultado”, expresó Noskova al concluir la final.

Our Patron HRH The Princess of Wales congratulates Linda Noskova on winning the Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/1IWaPi1oQZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Antes de este histórico triunfo, el mejor resultado de Linda Noskova en un torneo de Grand Slam había sido alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia 2024. Su consagración en Wimbledon confirma su ascenso entre las principales figuras del tenis femenino y la proyecta como una de las grandes protagonistas del circuito internacional en los próximos años.