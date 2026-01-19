Lidom se impone y obliga a las Águilas a volver al terreno

Bartolo García

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) reiteró este lunes su decisión de mantener anulado el resultado del partido celebrado el pasado viernes entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, disputado en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

Mediante un comunicado emitido por su Dirección Técnica, la Lidom confirmó que el encuentro ganado 6-2 por las Águilas no tendrá validez oficial, por lo que ambas franquicias deberán completar el calendario del Round Robin conforme a lo establecido en el reglamento vigente.

La liga precisó que el partido pautado para la noche de este lunes corresponde al juego originalmente celebrado el 16 de enero y que fue posteriormente anulado mediante la Resolución Contenciosa No. PL-002-2025-2026.

Con este compromiso, tanto Águilas como Toros completarán los 18 partidos reglamentarios del calendario semifinal del torneo 2025-2026, despejando así cualquier vacío competitivo en la tabla de posiciones.

Lidom explicó además que, en caso de que el resultado de ese encuentro produzca un empate en la segunda posición del Round Robin, se deberá celebrar un partido adicional de desempate para definir el segundo clasificado a la serie final.

Dicho juego decisivo se disputaría este martes, conforme al artículo 19.e del reglamento del torneo, en la sede del equipo que haya ganado la serie particular entre ambos conjuntos durante la semifinal.

La decisión fue tomada durante una reunión celebrada en la sede de la liga, la cual concluyó pasado el mediodía de este lunes, con la presencia de representantes de ambas franquicias involucradas.

A la salida del encuentro, el presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, aseguró que la medida contribuye a reforzar la institucionalidad del béisbol profesional dominicano.

García Sued calificó la determinación como una ratificación de la postura asumida previamente por el presidente de la liga, Vitelio Mejía, destacando que este tipo de acciones fortalecen la unidad interna de la organización.

“De una forma u otra, esto fortalece más la unidad de la institución”, expresó el directivo aguilucho, al referirse a la decisión adoptada por el organismo rector del béisbol invernal.

El presidente de las Águilas subrayó que, aunque no siempre todas las partes se sientan conformes, las franquicias están obligadas a respetar las resoluciones que emanan de Lidom.

“Para nadie es un secreto que, como parte de una franquicia miembro de la Liga, debemos respetar las decisiones que se toman”, sostuvo García Sued ante los medios.

La Lidom reiteró que su actuación se enmarca estrictamente en el cumplimiento del reglamento, garantizando igualdad de condiciones y transparencia en una fase decisiva del campeonato.

Con este panorama, la atención del béisbol dominicano se centra ahora en el desenlace entre Águilas y Toros, una definición que marcará el rumbo de la serie final del torneo 2025-2026.