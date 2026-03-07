Líderes del hemisferio se reúnen en Miami para la cumbre “Escudo de las Américas”

Bartolo García

Miami, Florida.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó este sábado a la ciudad de Miami para participar en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El jefe de Estado dominicano arribó a las 8:07 de la mañana al Trump National Doral Miami, sede del encuentro internacional donde fue recibido por la encargada de protocolo de la Casa Blanca, Mónica Crowley.

A su llegada al recinto, Abinader caminó por una alfombra roja antes de ser conducido por un edecán oficial hacia el interior del centro de convenciones donde se desarrolla la reunión.

La cumbre reúne a mandatarios de doce países del hemisferio occidental con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, desarrollo y estabilidad.

Durante el encuentro, los líderes firmaron un acuerdo orientado a establecer una coalición militar regional contra los cárteles del narcotráfico, una de las principales amenazas señaladas por los gobiernos participantes.

En su discurso inaugural, el presidente Donald Trump reconoció que durante años Estados Unidos ha prestado poca atención a la región, por lo que destacó la importancia de reforzar la cooperación hemisférica.

Trump se tomó una foto con los 12 presidentes latinoamericanos invitados a la cumbre Escudo de las Américas



El mandatario estadounidense explicó que la iniciativa busca construir un “escudo común” para enfrentar el crimen organizado, la violencia transnacional y las amenazas a la seguridad regional.

Trump también planteó la necesidad de aplicar una política de “tolerancia cero” contra los cárteles y las pandillas, señalando que el narcotráfico representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad del continente.

En su intervención, comparó la estrategia regional contra los cárteles con las operaciones internacionales realizadas contra organizaciones terroristas en otras regiones del mundo.

Asimismo, el mandatario hizo referencia a la situación política en Venezuela, mencionando el operativo militar que, según afirmó, condujo a la salida del poder de Nicolás Maduro.

Trump también se refirió a la crisis en Cuba, señalando que el país enfrenta una difícil situación económica y política, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras negociaciones.

Entre los temas principales de la agenda del encuentro figuran el combate a la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de la seguridad regional y la cooperación internacional.

Durante la jornada, el presidente Abinader tiene previsto sostener conversaciones con otros mandatarios y representantes gubernamentales para impulsar iniciativas conjuntas en áreas estratégicas para la región.

La cumbre cuenta con la participación de líderes de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, entre otras naciones del hemisferio.

El evento se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad debido a la presencia de numerosos jefes de Estado y delegaciones oficiales que participan en esta cumbre hemisférica.