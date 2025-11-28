Licitación de la Autopista del Ámbar avanza y marca nueva etapa en la conectividad del Cibao

Bartolo García

El Gobierno dominicano dio un paso decisivo para la ejecución de una de las obras viales más esperadas del país: la autopista del Ámbar, que conectará directamente la provincia de Santiago con la costa de Puerto Plata en un tiempo significativamente menor.

El Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (Fideicomiso RD-Vial) anunció este jueves la apertura de la licitación pública nacional para el desarrollo del proyecto, bajo el procedimiento FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010.

La iniciativa contempla el diseño y la construcción de la carretera que enlazará la Circunvalación Norte de Santiago con la vía Puerto Plata–Sosúa, mejorando la movilidad, la competitividad regional y el acceso turístico de la zona.

Las empresas interesadas podrán retirar los pliegos de condiciones desde este 27 de noviembre en la sede del fideicomiso, ubicada en la calle Presidente González #22, Ensanche Naco, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De igual forma, los documentos de la licitación estarán disponibles para consulta y descarga en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), lo que garantiza un proceso transparente y accesible.

Las propuestas digitales deberán enviarse exclusivamente a través del SECP, mientras que las propuestas físicas serán recibidas en sobres sellados hasta el viernes 20 de marzo de 2026 al mediodía, en el salón de reuniones de RD-Vial.

La apertura pública de las ofertas técnicas será realizada en las fechas que establecen los pliegos, manteniendo así el ordenamiento legal y los mecanismos de control propios de los procesos de contratación estatal.

Al anunciar la convocatoria, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la importancia estratégica de la Autopista del Ámbar para el crecimiento económico del Cibao y la costa Atlántica.

En un mensaje publicado en la red social X expresó: “Anunciamos convocatoria a licitación pública nacional para la construcción de la carretera del Ámbar, vía que unirá Santiago con Puerto Plata en minutos. La vía troncal más importante del país aún por construir”.

El proyecto es considerado clave para mejorar el transporte de mercancías y pasajeros, así como para ampliar el alcance del turismo en Puerto Plata, que actualmente depende de rutas más extensas y con mayor tráfico vehicular.

La Autopista del Ámbar formará parte de la red vial principal del país y permitirá mayor conexión logística entre zonas francas, puertos, aeropuertos y destinos turísticos, reduciendo costos y tiempos de traslado.

Autoridades señalan que esta obra impactará directamente el desarrollo económico de comunidades rurales y urbanas en toda la región norte, promoviendo empleos y nuevas oportunidades comerciales.

Además, se integrará al conjunto de inversiones que el Gobierno ejecuta en el Cibao, como la Circunvalación de Navarrete y las mejoras en la infraestructura de acceso al sistema portuario nacional.

Con la licitación ya en curso, la Autopista del Ámbar entra en una nueva fase que acerca su construcción a la realidad, respondiendo a una demanda de décadas de los sectores productivos del norte del país.