Licey extiende su buen momento y frena a las Águilas con una victoria de poder ofensivo

Bartolo García

Los Tigres del Licey firmaron una noche explosiva con el bateo y se impusieron 10-5 a las Águilas Cibaeñas, en un partido que se extendió hasta la madrugada del sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, dentro de la continuación del torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

A pesar de producir una decena de imparables, las Águilas no pudieron contener la ofensiva azul y cedieron en la pizarra, aunque permanecen en la cima del campeonato con récord de 22-6.

Mientras tanto, los Tigres continúan escalando posiciones y registran ahora marca de 13-16, luego de hilar su cuarta victoria consecutiva.

El triunfo fue para Anderson Severino (1-0), mientras que Abdiel Mendoza (1-1) cargó con la derrota, tras trabajar apenas dos tercios de entrada. Ambos equipos cometieron tres errores a la defensa.

El encuentro estuvo marcado por una pausa de una hora y cinco minutos debido a la lluvia, justo en la parte alta del tercer episodio, lo que modificó el ritmo del choque en el terreno.

La primera carrera del juego fue producida por las Águilas en el mismo inicio, con dobles consecutivos de Steward Berroa y Leody Taveras. Licey respondió con agresividad en su primera oportunidad al bate, fabricando un rally de cuatro vueltas para tomar comando del marcador.

El equipo cibaeño se acercó 5-3 en el quinto, pero los felinos golpearon nuevamente con tres anotaciones decisivas en el cierre de ese episodio, liderados por un Mel Rojas Jr. encendido a la ofensiva.

Las Águilas trataron de recortar en el octavo al anotar dos más, pero la sentencia llegó en el noveno con un jonrón de Gustavo Núñez que puso cifras definitivas 10-5.

Entre los bateadores destacados por Santiago estuvieron José Rodríguez con doble e impulsada, y Alberto Rodríguez con un batazo productor de dos en el octavo. Por Licey brillaron Rojas Jr. con tres remolcadas y Núñez con cuadrangular y dos empujadas.

El enfrentamiento entre ambos equipos continúa este sábado en el Estadio Cibao, donde Jorge Tavárez tendrá la responsabilidad de abrir por las Águilas en una noche que incluirá ceremonia especial por el retiro del número 50 de Julián Tavárez.

Escogido repite victoria en San Pedro

En el Tetelo Vargas, los Leones del Escogido superaron 6-4 a las Estrellas Orientales, apoyados en un rally de cinco anotaciones en la quinta entrada que marcó la diferencia en un partido retrasado 1 hora y 10 minutos por lluvia.

Gigantes retoman la ruta ganadora

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao dejaron atrás su mala racha con una victoria 12-3 sobre los Toros del Este, impulsados por jonrones de Samad Taylor y Frank Rodríguez, además de un ataque de siete carreras en el segundo inning que resultó lapidario.

Con los resultados de la jornada, la lucha por los puestos clasificatorios se mantiene intensa y la pelota dominicana sigue regalando emociones en cada parque.