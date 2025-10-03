Libro Sonrisas para toda la vida con buena acogida en FILSD 2025

SANTO DOMINGO. – La autora del libro Sonrisas para toda la vida, exhortó a las familias dominicanas a dar prioridad a la higiene bucal, al cepillado correcto y a la visita periódica al odontólogo como medidas fundamentales para prevenir padecimientos dentales.

La doctora Bellamire Alevante Taveras, cuya obra ha despertado interés en los visitantes de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, señaló que la mayoría de las afecciones dentales son prevenibles mediante acciones simples de higiene y la consulta médica anual.

Instalada en el módulo de la Sociedad de Autores, en el Pabellón Paseo de la Lectura, (pabellón 34).

Alevante Taveras explicó que su libro ofrece una panorámica amplia de los problemas dentales, escrita en un lenguaje sencillo y accesible para toda la población.

La directora de la Clínica Odontológica y Fundación Goda destacó que la obra, de 412 páginas a todo color, es fruto de su experiencia profesional y de su vocación por la educación en salud dirigida a comunidades que no dominan el lenguaje técnico de la odontología.

“Uno de los aspectos cotidianos más descuidados es el cepillado, que debe realizarse luego de cada comida, dedicando el tiempo suficiente a cada pieza dental. A ello se debe sumar el uso de hilo y enjuagues bucales, además de las visitas periódicas al odontólogo”, afirmó la autora.

La doctora agregó que la prevención dental requiere además una dieta balanceada, con la reducción del consumo de azúcar y del uso excesivo de bebidas alcohólicas. Resaltó también la importancia de cepillar la lengua y acudir al especialista ante cualquier sangrado o molestia en las encías.

El libro Sonrisas para toda la vida estará disponible, una vez concluida la Feria del Libro, en Librería Cuesta y en el Centro Goda, ubicado en la calle Correa y Cidrón esquina Elvira de Mendoza, en la Zona Universitaria de Santo Domingo.