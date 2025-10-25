LG promueve hábitos sostenibles: cinco claves para reducir el consumo energético en casa

Bartolo García

República Dominicana. Octubre de 2025. – En el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, celebrado cada 21 de octubre, LG Electronics reiteró su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia en el hogar, invitando a los consumidores a adoptar hábitos más responsables en el uso de la energía eléctrica. La empresa presentó una serie de recomendaciones prácticas para disminuir el consumo y, al mismo tiempo, contribuir con la protección del medioambiente.

El ahorro energético se ha convertido en un tema prioritario a nivel global, no solo por su impacto en las facturas del hogar, sino también por el papel que juega en la lucha contra el cambio climático. LG destacó que pequeños ajustes en las rutinas diarias pueden marcar una gran diferencia en la conservación de los recursos naturales y en la reducción de las emisiones contaminantes.

La compañía ha integrado soluciones tecnológicas innovadoras en sus líneas de electrodomésticos, aires acondicionados y televisores, todas diseñadas para ofrecer mayor eficiencia, durabilidad y menor impacto ambiental. Con ello, LG busca liderar el cambio hacia un consumo más consciente y una vida doméstica más sostenible.

A continuación, la marca compartió cinco consejos prácticos para ahorrar energía desde el hogar:

1. Utilice aires acondicionados con tecnología Inverter.

Estos equipos ajustan automáticamente su potencia para mantener un rendimiento constante y estable, logrando una reducción de hasta un 70 % del gasto energético frente a los modelos tradicionales. Los sistemas Inverter regulan la velocidad del compresor para alcanzar la temperatura deseada con menor esfuerzo, prolongando la vida útil del equipo y evitando picos de consumo.

2. Aproveche las funciones inteligentes.

Gracias a la plataforma LG ThinQ, los usuarios pueden controlar y monitorear sus electrodomésticos desde una aplicación móvil. Esto permite programar lavadoras o ajustar la temperatura del aire acondicionado en horarios de menor demanda eléctrica, optimizando el uso de la energía sin perder comodidad.

3. Ajuste la temperatura de manera eficiente.

Cada grado importa. Los aires acondicionados LG Dual Inverter incorporan el modo Active Energy Control, que permite limitar el consumo al 80 %, 60 % o 40 % de su capacidad máxima. Esta función reduce significativamente el gasto energético sin comprometer el confort térmico dentro del hogar.

4. Reduzca el consumo invisible de los aparatos electrónicos.

Muchos dispositivos continúan consumiendo electricidad en modo de espera. Los televisores LG OLED y QNED cuentan con modos de ahorro automático, ajuste de brillo según la luz ambiental y apagado programado cuando no se detecta actividad. Estas funciones reducen el consumo silencioso que suele pasar desapercibido, pero que impacta en la factura eléctrica mensual.

5. Elija electrodomésticos con eficiencia energética certificada.

LG recomienda optar por lavadoras y refrigeradoras de bajo consumo, equipadas con tecnología Inverter Linear Compressor™, que conserva la frescura de los alimentos con un menor uso de electricidad. Las lavadoras inteligentes, por su parte, ajustan los ciclos de lavado y la cantidad de agua según la carga, promoviendo un uso responsable de los recursos.

“En LG trabajamos bajo el principio de innovación sostenible, diseñando productos que mejoran la calidad de vida de las personas y reducen su impacto ambiental. La eficiencia energética es parte esencial de nuestro ADN tecnológico”, expresó Wilson Prado, director regional de LG Electronics para Centroamérica.

Además de sus productos de bajo consumo, la compañía refuerza su compromiso con el desarrollo de tecnologías limpias y componentes reciclables, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La empresa surcoreana continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, apostando por soluciones que equilibren la innovación con la responsabilidad ambiental. “Queremos que cada hogar pueda disfrutar del confort moderno sin comprometer el futuro del planeta”, añadió Prado.

LG subrayó que la concienciación sobre el uso responsable de la energía debe ser una práctica constante. Apagar los equipos que no se usan, desconectar cargadores, aprovechar la luz natural y preferir productos certificados son pasos sencillos que contribuyen a una vida más ecológica.

En el Día Mundial del Ahorro Energético, la marca reitera su mensaje: cada acción cuenta. Adoptar hábitos sostenibles no solo reduce los costos del hogar, sino que también protege los recursos naturales de las generaciones futuras.

