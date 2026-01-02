LG gram 2026 redefine la portabilidad con diseño premium e inteligencia artificial avanzada

Bartolo García

LG Electronics anunció que presentará oficialmente su línea LG gram 2026 durante el CES 2026, reafirmando su liderazgo de más de una década en el segmento de laptops ultraportátiles, ahora con un enfoque renovado en diseño, resistencia y productividad inteligente.

La nueva generación introduce Aerominum, un material ultraligero desarrollado por LG que permite reducir el peso del equipo sin sacrificar durabilidad. Este avance marca un punto de inflexión al ofrecer una estética metálica premium combinada con mayor resistencia estructural.

Gracias a este nuevo compuesto, los equipos LG gram 2026 presentan un chasis más robusto, resistente a rayones y certificado bajo estándares de grado militar, pensado para usuarios que necesitan movilidad constante y confiabilidad en el uso diario.

El diseño se complementa con una estructura aeroplate y un acabado cepillado tipo atelier, logrando una apariencia elegante y sofisticada sin añadir volumen ni comprometer la portabilidad que caracteriza a la familia gram.

En el apartado tecnológico, varios modelos de la línea incorporan IA dual avanzada, integrando inteligencia artificial en el dispositivo con capacidades basadas en la nube, lo que permite una experiencia de trabajo más flexible, segura y eficiente en distintos entornos.

Estas laptops son compatibles con Microsoft Copilot+ PC y con gram chat On-Device AI, impulsado por el modelo de lenguaje EXAONE 3.5, que ofrece asistencia privada y rápida incluso sin conexión a internet, priorizando la protección de datos del usuario.

Además del rendimiento, LG reforzó la conectividad con un gram Link mejorado, que permite compartir archivos, duplicar pantallas y transferir contenido de manera fluida entre dispositivos Android, iOS y productos LG con webOS, como televisores y proyectores.

En materia de seguridad, la integración con LG ThinQ brinda la posibilidad de bloquear o borrar remotamente la laptop en caso de pérdida, garantizando la protección de la información personal y profesional.

Uno de los modelos más destacados es la LG gram Pro 17 (17Z90UR), presentada como la laptop RTX de 17 pulgadas más ligera del mundo, con una pantalla WQXGA de alta resolución y un formato comparable al de equipos de 16 pulgadas.

Este modelo está equipado con la GPU NVIDIA GeForce RTX 5050, con 8 GB de memoria GDDR7, ofreciendo un rendimiento sólido para creación de contenido, tareas gráficas exigentes y experiencias de entretenimiento avanzadas.

Por su parte, la LG gram Pro 16 (16Z90U) se posiciona como una de las laptops de 16 pulgadas más ligeras en integrar IA dual. Su pantalla OLED WQXGA+ brinda una experiencia visual inmersiva, mientras que los procesadores Intel Core Ultra aseguran multitarea fluida y eficiente.

Según Lee Choong-hwoan, director del Display Business de LG Media Entertainment Solution Company, la línea LG gram 2026 representa un nuevo hito al resolver la histórica paradoja entre ligereza y durabilidad, combinando materiales innovadores, inteligencia artificial y seguridad avanzada para permitir a los usuarios trabajar y crear sin límites desde cualquier lugar.