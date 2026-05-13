LG celebra a las madres con tecnología diseñada para disfrutar el fútbol y el hogar

Bartolo García

República Dominicana.– En el marco del mes de las madres y en medio de una temporada cargada de emoción futbolística, LG República Dominicana presentó una propuesta tecnológica orientada a consentir a las madres y acompañarlas en cada momento de su vida diaria.

La marca destacó que las madres también viven la pasión del fútbol y disfrutan de cada jugada, por lo que desarrolló experiencias enfocadas en entretenimiento, practicidad y comodidad bajo el concepto “Life’s Good”.

Uno de los principales productos presentados fue el televisor LG QNED73, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva con su Modo Sport, optimizando colores, velocidad y sonido para disfrutar los partidos como si se estuviera en el estadio.

El equipo incorpora funciones de inteligencia artificial como AI Picture y AI Sound, que ajustan automáticamente la imagen y el audio según el contenido, además de la función Sport Alert, que permite recibir notificaciones en tiempo real de los equipos favoritos.

LG también resaltó su línea de audio LG xboom, que complementa la experiencia deportiva y de entretenimiento con sistemas de sonido diseñados para potenciar la música, las celebraciones y hasta funciones de karaoke en el hogar.

En el área del hogar inteligente, la marca presentó la LG WashTower™, una torre de lavado que integra lavadora y secadora en un diseño vertical, permitiendo ahorrar espacio y tiempo gracias a ciclos rápidos y sensores inteligentes que ajustan automáticamente el lavado según el tipo de ropa.

Asimismo, las estufas LG InstaView™ fueron destacadas como aliadas ideales para preparar snacks y comidas durante los partidos, permitiendo monitorear la cocción mediante un simple toque en el vidrio o de forma remota, sin perder ningún momento de la transmisión.

La empresa concluyó reafirmando que las madres no solo apoyan desde las gradas, sino que también son protagonistas de sus propias metas y desafíos diarios, por lo que LG apuesta por tecnología pensada para acompañarlas en cada jugada de la vida con comodidad, innovación y bienestar.