LG apuesta por el lavado inteligente con inteligencia artificial para el cuidado de la ropa

La tecnología permite adaptar cada ciclo de lavado y secado según el tipo de prenda, optimizando recursos y prolongando la vida útil de la ropa

Bartolo García

República Dominicana.– LG Electronics continúa transformando la experiencia del hogar con soluciones de lavado y secado inteligente que incorporan inteligencia artificial, permitiendo un mejor cuidado de la ropa, mayor eficiencia en el uso de recursos y una rutina más simple para los usuarios.

La compañía explicó que, durante años, el lavado de ropa se realizaba de forma uniforme para todo tipo de prendas, provocando en muchos casos daños, deformaciones o desgaste innecesario. Ahora, con nuevas tecnologías, cada carga recibe un tratamiento ajustado a sus necesidades específicas.

Una de las principales innovaciones es AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), una tecnología que detecta el peso y el tipo de tejido de la carga para ajustar automáticamente los movimientos del tambor, ofreciendo un lavado más preciso para ropa delicada, prendas de uso diario o cargas pesadas.

A esto se suma AI Wash™ 2.0, una solución que identifica el nivel de suciedad y ajusta variables como el tiempo de lavado, enjuague, consumo de agua, energía y la cantidad exacta de detergente, evitando uno de los errores más comunes en el hogar: usar más detergente del necesario.

Francis Samudio, Master Trainer de LG Electronics Panamá, explicó que la tecnología ha cambiado completamente la forma de entender esta tarea doméstica. “Ya no se trata solo de limpiar, sino de cuidar mejor la ropa, optimizar recursos y hacer más simple una tarea cotidiana”, expresó.

El funcionamiento de estas herramientas inteligentes se apoya en el motor Inverter Direct Drive, una tecnología distintiva de LG que ofrece menos vibración, menos ruido y mayor durabilidad, garantizando un desempeño más estable y eficiente en el hogar.

En el área de secado, LG también apuesta por la inteligencia artificial para evitar el exceso de calor innecesario, una de las principales causas del desgaste de las prendas. El sistema ajusta el secado según la humedad real de la carga, protegiendo la suavidad, forma y vida útil de la ropa.

Con esta propuesta, LG Electronics reafirma su compromiso con una innovación útil y aplicada a la vida diaria, apostando por electrodomésticos que no solo cumplen su función, sino que ofrecen una experiencia más eficiente, personalizada y orientada al bienestar de las personas.