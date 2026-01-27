Leones del Escogido imponen su ley y levantan la corona 18 del béisbol dominicano

Bartolo García

Los Leones del Escogido volvieron a escribir una página dorada en su historia al conquistar el bicampeonato del béisbol invernal dominicano, tras vencer 1-0 a los Toros del Este en el quinto partido de la Serie Final.

El decisivo encuentro se disputó la noche de este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde el pitcheo y la tensión dominaron cada episodio ante una fanaticada que llenó las gradas.

Con este triunfo, el Escogido se impuso 4-1 en la serie, pactada al mejor de siete partidos, y aseguró su corona número 18 en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, reafirmando su tradición como una de las franquicias más exitosas del país.

La victoria tiene un sabor especial para la escuadra escarlata, ya que no solo retuvo el título obtenido la temporada pasada, sino que lo hizo en un campeonato dedicado a la leyenda del béisbol Juan Marichal, ícono tanto del béisbol dominicano como del propio Escogido.

La única carrera del partido llegó temprano, en el cierre de la primera entrada, cuando Junior Lake conectó un rodado por la segunda base que permitió anotar a Héctor Rodríguez, jugada que terminó siendo definitiva.

A partir de ese momento, el duelo se convirtió en una batalla estratégica dominada por los lanzadores de ambos equipos, que mantuvieron el marcador inalterable hasta el último out.

Lake, además de ser el héroe ofensivo, simbolizó la entrega de un equipo que supo capitalizar cada oportunidad y ejecutar con precisión en el momento más importante de la temporada.

En el montículo, el abridor Grant Gavin cumplió una sólida labor al lanzar 3.2 entradas en blanco, permitiendo apenas un hit, concediendo dos boletos y ponchando a un bateador.

El relevo escarlata sostuvo el dominio durante el resto del encuentro, destacándose la actuación de Yefrey Yan, quien se apuntó la victoria tras retirar por la vía del ponche al único bateador que enfrentó en la séptima entrada.

Los Toros del Este lucharon hasta el final, pero no lograron descifrar el pitcheo rival ni aprovechar las escasas oportunidades ofensivas que se les presentaron en un juego de márgenes mínimos.

El último out desató la euforia en el Quisqueya, con miles de fanáticos escarlatas celebrando una nueva hazaña de su equipo, que volvió a demostrar carácter y temple en instancias decisivas.

Con este campeonato, los Leones se mantienen como el tercer equipo más ganador de la Lidom, solo detrás de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, ampliando aún más su legado histórico.

Además del título, el Escogido obtuvo el último boleto disponible para la Serie del Caribe, donde representará a la República Dominicana a partir del próximo domingo.

Así, el conjunto rojo cierra una temporada inolvidable, marcada por la consistencia, el dominio del pitcheo y un batazo oportuno que selló un nuevo capítulo glorioso en la historia del Escogido.