Leonel Fernández moviliza estructuras de Fuerza del Pueblo de cara a las elecciones de 2028

Bartolo García

SANTIAGO.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabeza este fin de semana varias asambleas provinciales de dirigentes como parte de un despliegue nacional mediante el cual la organización busca fortalecer sus estructuras políticas y avanzar en su preparación para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2028.

Las jornadas tienen como propósito evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en cada territorio y dar seguimiento al plan nacional de crecimiento de la Fuerza del Pueblo. La agenda incluye reuniones de trabajo, actividades de formación política, jornadas de afiliación y encuentros con representantes de sectores sociales y profesionales en distintas provincias.

Este sábado, Fernández encabezará a las 3:00 de la tarde la Asamblea Provincial de Dirigentes de Duarte, en la Ciudad Agropecuaria de San Francisco de Macorís, y posteriormente, a las 6:00 de la tarde, sostendrá un encuentro con productores en el Club El Mayorista. La agenda continuará el domingo en La Vega, con una asamblea a las 11:00 de la mañana en el Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA), y otra a las 4:00 de la tarde en la Cooperativa San Antonio, en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El plan de fortalecimiento partidario está concentrado en cinco áreas fundamentales: organización, asuntos electorales, formación, finanzas y comunicación. Estas líneas de trabajo fueron definidas tomando como referencia una evaluación de los resultados obtenidos por la organización en las elecciones de 2024 y estarán sujetas a mediciones periódicas para determinar el avance alcanzado en cada demarcación.

Como parte de las actividades simultáneas, más de 200 profesionales de las áreas de bioanálisis, psicología, farmacia y enfermería fueron juramentados en la Fuerza del Pueblo durante un acto celebrado en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en Santo Domingo. Los nuevos integrantes fueron incorporados a las estructuras temáticas de la Secretaría de Salud y juramentados por su titular, Ramón Alvarado.

En Higüey, provincia La Altagracia, la Secretaría de Asuntos Jurídicos desarrolló la conferencia “Diseño institucional del sistema electoral dominicano”, impartida por Manuel Mateo Calderón. Asimismo, la organización celebró en Santo Domingo un encuentro con veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezado por el secretario general de la FP, Antonio Florián, y Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Fuerza del Pueblo procura fortalecer su organización territorial y ampliar su base política con miras al ciclo electoral de 2028, cuya primera cita serán las elecciones municipales de febrero de ese año. La organización informó que continuará desarrollando actividades en diferentes provincias, combinando la incorporación de nuevos miembros, capacitación de dirigentes, evaluación de metas y acercamiento con distintos sectores de la sociedad.