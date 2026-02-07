Leonel Fernández abre la puerta a una alianza opositora rumbo al 2028 y cuestiona autoridad moral del Gobierno

Bartolo García

Santiago, RD. – El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dejó abierta la posibilidad de una alianza electoral entre su organización política y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de cara a las elecciones del 2028, al considerar que cuando una fuerza se perfila como ganadora, los demás sectores terminan sumándose al proyecto.

Fernández comparó el escenario actual con el proceso electoral de 1990, cuando líderes como José Francisco Peña Gómez y Jacobo Majluta respaldaron a Juan Bosch, al percibir que su candidatura tenía amplias posibilidades de triunfo.

Señaló que mientras al PLD le tomó más de dos décadas llegar al poder, la Fuerza del Pueblo ha experimentado un crecimiento acelerado en apenas cuatro años, alcanzando —según encuestas— niveles de preferencia que oscilan entre el 30 % y el 47 %.

El líder político destacó que ese avance se ha logrado partiendo desde cero, con un esfuerzo sostenido de dirigentes y militantes que han trabajado intensamente para consolidar un nuevo proyecto político nacional.

Durante una rueda de prensa celebrada en Santiago, Fernández aseguró que tras el escándalo relacionado con Senasa, el Gobierno ya no puede presentarse como abanderado de la moralidad ni como ejemplo de honestidad frente al país.

Afirmó que el oficialismo perdió toda autoridad para señalar a otros sectores como corruptos mientras se autoproclama serio y transparente. “No hay manera de reivindicarse”, sostuvo con firmeza.

El expresidente también abordó la situación económica del país, calificando el año 2025 como “horrible” en términos de crecimiento y asegurando que el Gobierno maquilló las cifras oficiales para aparentar una mejoría que, según él, no existe.

Indicó que el crecimiento real fue apenas de un 1.8 %, mientras que las autoridades intentaron presentarlo como un 2.1 %, en un esfuerzo por ocultar la desaceleración económica.

En ese contexto, recordó el intento del Gobierno de impulsar una reforma fiscal que consideró una carga severa para el pueblo dominicano, y advirtió que ahora será mucho más difícil insistir en ese tipo de medidas.

Fernández sostuvo que luego del caso Senasa, al que calificó como “un atraco a los pobres”, el Gobierno no tiene autoridad moral para exigir más sacrificios económicos a la población.

“Pretenden sacar dinero de los bolsillos de la gente sin garantizar que no se pierda, que no haya otro abuso”, expresó el dirigente político.

En el encuentro participaron importantes figuras de la Fuerza del Pueblo, entre ellas Demóstenes Martínez, Hamlet Otáñez, Raúl Martínez, Dionis Sánchez y Guillermo Guzmán Fermín, quienes respaldaron las declaraciones del líder opositor.

Como parte de su agenda en Santiago, Fernández sostuvo reuniones con empresarios de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), donde discutió temas como el clima de inversión, la paralización de obras y la necesidad de políticas públicas orientadas al desarrollo productivo.

Posteriormente, se reunió con comunicadores y representantes de medios, con quienes intercambió impresiones sobre los principales desafíos económicos, sociales e institucionales del país.

La jornada incluyó además la inauguración del nuevo local provincial de la Fuerza del Pueblo en Santiago, concebido como un espacio de organización, diálogo y fortalecimiento partidario.

Fernández concluyó reafirmando su compromiso de seguir construyendo una alternativa de gobierno basada en experiencia, transparencia y una visión de desarrollo sostenible para la República Dominicana.

