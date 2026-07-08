Leonardo Medrano recibe reconocimiento por su aporte al fortalecimiento del turismo dominicano

Bartolo García

El hotel Dreams Macao Beach Punta Cana reconoció a Leonardo Medrano, CEO de Nice Dominicana, editor de The Caribbean Gold Coast Magazine y director de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Plata, por su destacada labor en favor del desarrollo y la promoción del turismo en la República Dominicana.

La distinción fue entregada durante un acto encabezado por el director general del hotel, Ángel Julio Peña, quien resaltó la trayectoria de Medrano y su aporte al fortalecimiento de la imagen del país a través de iniciativas de comunicación, relaciones públicas y promoción turística dirigidas tanto al mercado nacional como al internacional.

Al recibir el reconocimiento, Leonardo Medrano expresó su agradecimiento y afirmó que este homenaje representa un compromiso aún mayor para continuar trabajando con dedicación y responsabilidad en beneficio de uno de los principales sectores económicos del país.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y humildad. Es un estímulo para seguir promoviendo las bondades de nuestro país y respaldando a una industria que genera desarrollo, empleos y bienestar para miles de familias dominicanas”, manifestó el ejecutivo.

Medrano reiteró que continuará impulsando proyectos enfocados en la promoción del destino República Dominicana, así como el fortalecimiento de plataformas como The Caribbean Gold Coast Magazine y los The Caribbean Gold Coast Awards, iniciativas orientadas a destacar la excelencia de los profesionales y empresas vinculadas al sector turístico.

Durante la actividad también se destacó el compromiso de Dreams Macao Beach Punta Cana con la calidad y la excelencia en sus servicios. El establecimiento fue reconocido recientemente con la certificación QUALITUR, otorgada por el Ministerio de Turismo, como resultado de sus altos estándares de gestión y mejora continua.

Con este reconocimiento, el hotel valoró el trabajo de quienes contribuyen al crecimiento de la industria turística nacional, resaltando que la promoción del destino y el fortalecimiento de la imagen del país son fundamentales para mantener a la República Dominicana como uno de los principales referentes turísticos del Caribe.