Leonardo DiCaprio es blanco de burlas en los Globos de Oro 2026

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio fue motivo de bromas la noche del domingo durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026, en su edición número 83, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para reconocer lo mejor del cine y la televisión.

Durante su monólogo, la presentadora Nikki Glaser se dirigió al actor de 51 años destacando su trayectoria profesional, pero rematando con una broma que desató risas en la sala: señaló que, además de una carrera llena de papeles memorables, colaboraciones con grandes directores y premios incluidos tres Globos de Oro y un Oscar, lo más sorprendente era haber logrado todo eso antes de que su actual pareja cumpliera 30 años. DiCaprio mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años.

Glaser continuó el tono humorístico disculpándose de manera irónica por el comentario, al que calificó como un “chiste fácil”, y añadió que era difícil bromear sobre otro aspecto del actor porque, según dijo, se sabe muy poco de su vida personal. Incluso mencionó que la entrevista más profunda que encontró de DiCaprio fue para la revista Teen Beat en 1991, bromeando además sobre que su comida favorita sigue siendo la pasta.

DiCaprio, quien estaba nominado a mejor actor de comedia por su papel en Una batalla tras otra, ha sido objeto recurrente de comentarios y críticas a lo largo de los años por la notable diferencia de edad con sus parejas sentimentales, un tema que volvió a ser centro de atención durante la gala.