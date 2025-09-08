Leonardo Aguilera ratifica compromiso de Banreservas con el turismo en Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata, RD.– El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, acompañó este domingo al presidente de la República, Luis Abinader, en un recorrido por la provincia de Puerto Plata, en el que fueron inauguradas importantes obras destinadas a fortalecer el turismo y mejorar la calidad de vida de la población.

Con su participación en la agenda oficial, Aguilera ratificó el compromiso del banco estatal de seguir siendo motor de impulso al desarrollo turístico, reafirmando que Banreservas mantiene una política de apoyo permanente al crecimiento del sector en todo el país.

El ejecutivo destacó que la institución financiera respalda de manera activa proyectos de infraestructura hotelera, puertos de cruceros, parques temáticos y obras de servicios, contribuyendo a que la industria turística dominicana mantenga su liderazgo en el Caribe.

Durante la jornada, el presidente Abinader dejó inaugurado el nuevo edificio de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) en Puerto Plata, el cual también albergará el Museo del Merengue de la provincia.

La apertura de este espacio no solo fortalece la institucionalidad del gremio periodístico, sino que también aporta a la diversificación de la oferta cultural y turística, al poner en valor al merengue como patrimonio inmaterial de la nación.

Asimismo, el jefe del Estado entregó la renovación de las aceras y contenes del centro histórico de Puerto Plata, una intervención que incluyó emblemáticos puntos como el Paseo de Doña Blanca, la calle Duarte o “Calle de las Banderas”, así como las calles Beller y Padre Castellanos.

Estas mejoras urbanas buscan transformar la movilidad peatonal, incrementar la seguridad y ofrecer una experiencia urbana más agradable tanto a residentes como a turistas nacionales e internacionales.

Aguilera resaltó que Banreservas se enorgullece de respaldar iniciativas que no solo fomentan el turismo, sino que también promueven el desarrollo económico y social en comunidades donde esta industria tiene un impacto determinante.

El banco ha consolidado una estrategia que combina financiamiento, innovación y acompañamiento técnico, con el objetivo de apoyar la expansión hotelera y las actividades vinculadas a la cadena de valor del turismo.

En los últimos años, Puerto Plata ha experimentado un notable crecimiento, consolidándose como uno de los destinos emergentes más atractivos del país, gracias a las inversiones públicas y privadas impulsadas en coordinación con Banreservas.

El turismo en la llamada “Novia del Atlántico” se ha visto fortalecido por la modernización de sus infraestructuras, la recuperación de su patrimonio cultural y la apertura de nuevas rutas aéreas y marítimas que han dinamizado la llegada de visitantes.

Durante el recorrido, el presidente Abinader destacó la importancia del respaldo financiero de Banreservas como aliado estratégico del Gobierno en proyectos que potencian la competitividad turística y generan empleos.

Aguilera reiteró que la visión de Banreservas es clara: seguir siendo un socio confiable para el sector turístico, contribuyendo al posicionamiento de República Dominicana como un referente mundial en hospitalidad y calidad de servicios.

Con estas iniciativas, la provincia de Puerto Plata continúa su transformación como destino turístico integral, mientras Banreservas reafirma su papel protagónico en el desarrollo económico nacional.

