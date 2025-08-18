Leonardo Aguilera asume presidencia ejecutiva de Banreservas

La vicepresidenta Raquel Peña tomó el juramento en una ceremonia encabezada en el Consejo de Directores del banco estatal

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este lunes al economista Leonardo Aguilera como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), durante un acto solemne realizado en el Salón del Consejo de Directores de la entidad financiera.

La designación fue oficializada mediante el decreto presidencial 461-25, dado a conocer el pasado domingo en horas de la noche, en el cual el presidente Luis Abinader confirió a Aguilera la responsabilidad de dirigir la principal institución bancaria del país.

En su intervención, la vicepresidenta Peña subrayó que este cambio de mando busca garantizar que Banreservas continúe siendo “el orgullo de todos los dominicanos”, destacando el papel trascendental que juega la entidad en el fortalecimiento del sistema financiero nacional.

El nuevo presidente ejecutivo agradeció al primer mandatario por la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso de dirigir el banco con una gestión enfocada en la eficiencia, transparencia y expansión de los servicios.

Aguilera también resaltó la experiencia acumulada en su paso por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), donde fue designado por Abinader en 2020 y ocupó la presidencia hasta el presente nombramiento, logrando consolidar importantes reformas administrativas.

Durante el acto de juramentación estuvieron presentes el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., altos ejecutivos de Banreservas, invitados especiales y representantes de la prensa nacional.

Leonardo Aguilera es un destacado economista formado en el Instituto de Economía Nacional ODESSA, donde obtuvo su título profesional. Además, posee un doctorado en Economía y una especialidad en Planificación, lo que respalda su perfil académico y gerencial.

El nuevo titular del banco también ha desempeñado una extensa labor como docente universitario durante más de dos décadas, impartiendo cátedra en distintas universidades del país, lo que lo ha posicionado como referente en el ámbito académico.

Es autor de importantes publicaciones y libros, entre los que figuran: “Economía dominicana y el nivel de la tasa de cambio”, “Diseño y prácticas de campañas”, “Economía y política económica” y “Coyuntura económica”. Estas obras le han permitido incidir en los debates nacionales sobre política económica y desarrollo.

Además, Aguilera es fundador del Centro Económico del Cibao, institución dedicada a la investigación y el análisis económico, reconocida por sus aportes a la comprensión de la realidad económica del país.

Con su juramentación en Banreservas, Aguilera asume la conducción de la institución financiera más grande y sólida de la República Dominicana, con el reto de seguir fortaleciendo su rol como motor de desarrollo nacional y promotor del crédito en diversos sectores productivos.

El traspaso de mando fue calificado por las autoridades presentes como un momento de continuidad institucional, asegurando que la gestión de Aguilera marcará una etapa de innovación y proyección internacional para Banreservas.

La designación refuerza la visión del Gobierno de mantener al banco estatal como líder en servicios financieros, impulsando la inclusión y consolidando su posición de referencia en el Caribe y América Latina.

