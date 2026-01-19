Leody Taveras impone marca de bases por bolas con 20

Tuto Tavárez



SANTIAGO.- El jardinero central de las Águilas Cibaeñas, Leody Taveras estableció un nuevo récord de bases por bolas recibidas en un Round Robin, con un total de 20 transferencias.



La marca pulverizada por Taveras estaba vigente desde la temporada 1999-2000, cuando el hoy miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Adrian Beltré, jugaba para las Estrellas Orientales y recibió 19 bases por bolas.



Leody ha demostrado “vista de águila” en el home y se ha embasado una veintena de veces por ver pasar cuatro pitcheos fuera de la zona de strike.



En el partido del domingo contra los Leones del Escogido, Leo llegó con 18 bases por bolas, faltando una para igualar a Beltré, lo que obtuvo en la segunda entrada cuando el pitcher Alex Martínez lo transfirió.



En la cuarta entrada y lanzando Yorlin Calderón, Leody volvió a ver pasar cuatro bolas malas, para llegar a 20 y romper el récord que tenía más de dos décadas.



En los 18 partidos del Todos Contra Todos, Taveras ha consumido 62 turnos, en los cuales ha disparado 14 imparables.



Tres de esos batazos son cuadrangulares, empatado en el liderato con el jardinero de los Gigantes José Sirí.



Además de poder, Taveras ha demostrado su velocidad en las bases y tiene de 9 bases robadas en igual número de intentos.



El nativo de la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo, redondea su actuación con 12 carreras anotadas y 10 impulsadas.