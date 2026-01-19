Leody Taveras decide en el noveno y Águilas resisten ante los Leones para seguir con vida

Bartolo García

Contra la pared y con el margen de error reducido a cero, las Águilas Cibaeñas respondieron con carácter y vencieron 4-1 a los Leones del Escogido en un intenso duelo celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo permitió a los cibaeños mantenerse con vida en la semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol, al tiempo que forzó un partido decisivo ante los Toros del Este por el último boleto a la Serie Final.

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte de la noche, con los escarlatas tomando ventaja mínima y controlando el marcador hasta bien avanzado el encuentro, apoyados en un pitcheo efectivo y oportuno.

La reacción amarilla comenzó a gestarse en la sexta entrada, cuando un boleto recibido por Cristhian Adames y un doble de Aderlín Rodríguez colocaron corredores en posición anotadora, antes de que Jerar Encarnación produjera la carrera del empate con un rodado.

Jorge Tavárez

A partir de ese momento, el choque entró en una fase de máxima tensión, con ambos equipos cuidando cada movimiento y los lanzadores imponiéndose sobre los bates en los episodios intermedios.

La escena decisiva quedó reservada para el noveno capítulo, cuando Juan Carlos Gamboa abrió con un doble al jardín izquierdo, encendiendo las gradas y la esperanza aguilucha.

Tras el ingreso de Fernando Peguero como corredor emergente y un boleto a Steward Berroa, Leody Taveras asumió el protagonismo al conectar un sencillo productor que llevó al plato la carrera de la ventaja.

La ofensiva no se detuvo ahí, ya que Taveras se robó la segunda base y luego Geraldo Perdomo conectó un imparable que amplió la diferencia y sentenció el marcador definitivo 4-1.

En el aspecto clasificatorio, el resultado dejó a las Águilas con récord de 11-7, igualadas con los Toros del Este en la segunda posición, mientras que los Leones, con 12-6, ya habían asegurado su pase a la final.

La victoria fue acreditada a Richard Rodríguez, quien cumplió una labor sólida en el relevo, mientras que Roel Ramírez cargó con la derrota al permitir el rally decisivo en el último episodio.

Desde la lomita, Jorge Tavárez fue clave para el conjunto amarillo al lanzar cinco entradas de apenas una carrera y tres imparables, con dominio y control desde el primer lanzamiento.

El bullpen aguilucho completó la faena con eficiencia, destacándose Yunior Marte, Andrew Pérez y Matt Foster, quien cerró el noveno episodio con autoridad para asegurar el salvamento.

Por el lado del Escogido, el cuerpo de relevistas mantuvo el juego cerrado durante varios innings, aunque finalmente no pudo contener la ofensiva cibaeña en el tramo final.

A la ofensiva, Taveras lideró el ataque de las Águilas con dos imparables y una carrera impulsada, mientras que Gamboa y Perdomo aportaron batazos claves en momentos decisivos.

Ahora, el destino de los cibaeños se definirá este lunes cuando enfrenten a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, en un duelo pautado para las 7:30 de la noche que decidirá el último clasificado a la Serie Final.