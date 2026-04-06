Leny Guzmán conquista título nacional y representará al país en certamen internacional

Bartolo García

LICEY AL MEDIO, Santiago, República Dominicana.– El joven modelo Leny Guzmán continúa destacándose en el ámbito de los certámenes de belleza tras ser coronado como Mister Petite Belleza Turismo Mundial República Dominicana 2026.

Oriundo de Licey al Medio y residente en Santo Domingo, Guzmán ha logrado posicionarse como una figura emergente que enaltece el talento local y nacional.

Este reconocimiento le abre las puertas para representar a la República Dominicana en el certamen internacional Hispanoamérica Internacional, que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Punta Cana.

En esta competencia, el joven dominicano se medirá junto a representantes de más de 20 países, en un escenario que reúne cultura, talento y proyección internacional.

Leny expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, asegurando que asumirá el compromiso con orgullo y responsabilidad, llevando en alto la bandera dominicana.

El modelo destacó que su participación será una oportunidad para mostrar la riqueza cultural y la belleza de la República Dominicana ante el mundo.

Como parte de su agenda, anunció que próximamente visitará Santiago, especialmente su comunidad natal, donde participará en entrevistas en diversos medios de comunicación.

Durante su estancia, también realizará una sesión fotográfica oficial con su banda, fortaleciendo su proyección mediática de cara al certamen internacional.

El joven talento invitó a la población a brindarle su apoyo en esta importante plataforma, donde buscará dejar en alto el nombre del país.

Con este logro, Leny Guzmán se consolida como un orgullo de Licey al Medio y un nuevo representante del talento dominicano en escenarios internacionales.