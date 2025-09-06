Las mujeres más bellas en la historia del cine de Hollywood

Bartolo García

Hollywood ha sido durante décadas un escaparate de talento, glamour y belleza. Entre sus luminarias, algunas mujeres se han convertido en auténticos símbolos universales de elegancia y magnetismo.

Una de ellas es Brooke Shields, cuya carrera despegó en la adolescencia y se convirtió en un fenómeno internacional. Su naturalidad y mirada intensa marcaron una época en los años 80, abriéndole paso como una de las actrices más reconocidas de su generación.

Otra figura clave es Jennifer Connelly, quien ha combinado belleza clásica con talento interpretativo. Desde sus inicios en películas juveniles hasta sus aclamadas actuaciones en dramas, su presencia en pantalla siempre ha sido sinónimo de sofisticación.

El cine europeo también aportó una musa inolvidable: Mónica Bellucci, considerada por muchos como una de las mujeres más hermosas del mundo. Su elegancia mediterránea y su trayectoria internacional la convirtieron en un ícono atemporal.

Ana de Armas en los Screen Actors Guild Awards 2023Getty Images

En tiempos más recientes, Megan Fox irrumpió con fuerza en la industria gracias a su estilo provocador y sus papeles en producciones de gran impacto. Su imagen rápidamente trascendió la pantalla y se convirtió en referente de belleza moderna.

Latinoamérica también ha dado grandes estrellas como Bárbara Mori, actriz mexicana-uruguaya cuya carrera se consolidó en el cine y la televisión, conquistando públicos con su versatilidad y atractivo magnético.

Amber Heard, con su estilo glamuroso y presencia en producciones de Hollywood, también se incluye entre las más comentadas de la última década, aportando frescura y carisma a la pantalla.

Otro de los nombres infaltables es Scarlett Johansson, considerada no solo una de las actrices más talentosas de su generación, sino también un ícono de belleza. Su combinación de sensualidad y fuerza interpretativa la han hecho brillar en distintos géneros.

La nueva generación tiene en Ana de Armas un estandarte. La actriz cubana ha logrado escalar rápidamente en Hollywood, protagonizando grandes producciones y posicionándose como una de las mujeres más admiradas del cine actual.

No puede quedar fuera Elizabeth Taylor, quien en su tiempo fue catalogada como la mujer más bella del mundo. Sus ojos color violeta y su magnetismo personal dejaron una huella imborrable en la industria.

Marilyn Monroe y Tom Ewell en una fotografía publicitaria de ‘La tentación vive arriba’. Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Asimismo, Marilyn Monroe continúa siendo un referente eterno. Su carisma, sensualidad y talento la convirtieron en el rostro más recordado del cine clásico estadounidense, símbolo de una época dorada.

En esta galería de mujeres deslumbrantes también se suman nombres como Audrey Hepburn, cuyo estilo refinado y mirada inolvidable marcaron tendencia en los años 50 y 60, y cuya influencia sigue viva en la moda y el cine.

Hollywood, a lo largo de las décadas, ha demostrado que la belleza y el talento van de la mano. Cada una de estas actrices no solo destacó por su atractivo físico, sino por su capacidad de transformar papeles en leyendas y convertirse en inspiración para generaciones enteras.

La historia del cine no se entendería sin estas figuras femeninas, quienes desde distintos rincones del mundo construyeron un legado donde la belleza se mezcla con el arte y el poder de contar historias inolvidables.

