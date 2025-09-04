“Las Chicas del Can: El Reencuentro” iluminará Santiago con un show histórico

Bartolo García

Santiago de los Caballeros se prepara para vivir una noche inolvidable con la presentación de “Las Chicas del Can: El Reencuentro”, un espectáculo que reunirá a tres generaciones de la agrupación femenina más influyente del merengue. La cita será el sábado 15 de noviembre a las 8:30 de la noche, en la Gran Arena del Cibao.

El show promete ser un acontecimiento cultural y musical de gran magnitud, pues en un mismo escenario se unirán Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares, en un recorrido por los éxitos que marcaron la historia del merengue a nivel mundial.

La producción ejecutiva está a cargo de la cantante Tueska, quien ha asumido el compromiso de devolver a los fanáticos la magia de Las Chicas del Can, mientras que la producción logística y técnica recae en Jhonatan Pimentel.

El espectáculo contará con la participación de figuras emblemáticas del arte y la música dominicana, como Adalgisa Pantaleón y la legendaria Fefita La Grande, quienes aportarán un toque especial a esta gran celebración.

Entre las artistas protagonistas destacan nombres que marcaron época dentro de la agrupación: Belkys Concepción, Isis Rivera, Teresa Domínguez, Michelle Flores, Grisell Báez, Florangel Espinal, Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y la propia Tueska.

Cabe recordar que esta producción se alzó recientemente con el Premio Soberano al Espectáculo del Año, consolidando su impacto tanto en el escenario local como en el ámbito internacional.

“Este show es la respuesta a la petición de los fanáticos de todas partes del mundo de Las Chicas del Can. Para mí, Santiago es la capital del merengue en República Dominicana y por eso elegimos la ciudad para que toda la familia pueda disfrutarlo”, afirmó Tueska durante un encuentro con medios de comunicación en la región.

El montaje audiovisual estará a cargo de BME Eventos, mientras que el vestuario será diseñado por creadores dominicanos de renombre como Jorge David. La producción musical estará en manos del maestro Henry Jiménez, y la coreografía bajo la dirección de Rosene Jerez.

Las boletas ya están disponibles a través de Todo Tickets y en las sucursales de Plaza Lama en Santiago, con gran expectativa por parte de los seguidores de la agrupación.

El evento cuenta con el respaldo de importantes marcas e instituciones como la Alcaldía de Santiago, Mercasid, Induveca, Farmacias GBC, RD Vial, Transporte Espinal, BT Concerts, Hodelpa, Arajet, Beia y Plaza Lama, entre otras.

Más allá de lo musical, el espectáculo se convierte en un tributo al legado femenino dentro del merengue, resaltando la importancia de la mujer en la historia de la música tropical dominicana.

“El Reencuentro” no solo revive la trayectoria de una agrupación emblemática, sino que también envía un mensaje a las nuevas generaciones, reafirmando que el merengue es identidad cultural y marca país.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha, con miles de fanáticos listos para disfrutar de un show que marcará un antes y un después en la historia musical del Cibao y de la República Dominicana.

El próximo 15 de noviembre, la Gran Arena del Cibao será el escenario donde el merengue femenino volverá a brillar en todo su esplendor, reafirmando que Las Chicas del Can son parte esencial del patrimonio cultural dominicano.