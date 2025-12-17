Las cesáreas superan por primera vez a los partos naturales en Inglaterra

Por primera vez en Inglaterra, los partos por cesárea han superado a los partos naturales, una tendencia que las autoridades sanitarias atribuyen al aumento de embarazos más complejos, influenciados por factores como la obesidad y el retraso de la maternidad a edades más avanzadas, según datos del sistema público de salud (NHS).

Durante 2024, el 45 % de los nacimientos se realizó mediante cesárea, frente a un 44 % de partos naturales, mientras que el 11 % restante requirió el uso de instrumentos como fórceps o ventosas.

En comparación internacional, la tasa de cesáreas en Inglaterra es considerablemente más alta: en Francia ronda el 20 %, en España el 25 % y en Estados Unidos el 32 %, lo que sitúa al país entre los de mayor prevalencia en Occidente.

Mayor incidencia en mujeres mayores de 30 años

Según el NHS, entre las mujeres menores de 30 años el parto natural sigue siendo la opción más frecuente, mientras que en las mayores de esa edad predomina la cesárea. De los nacimientos por esta vía en el período 2024-2025, el 20 % fueron programados y el 25.1 % se realizaron de emergencia.

La comadrona británica Donna Ockenden, con amplia trayectoria profesional, reconoció en declaraciones a BBC Radio 4 que el incremento de las cesáreas es un fenómeno complejo y en constante crecimiento.

Ockenden subrayó que la mayoría de las mujeres prioriza un parto seguro por encima de todo, por lo que pidió evitar juzgar o criticar a quienes optan por esta alternativa. También señaló que, en casos de embarazadas con enfermedades previas, el personal sanitario no siempre dispone de los recursos necesarios ni se logra optimizar suficientemente la salud antes del embarazo.

Por su parte, la profesora de obstetricia de la Universidad de Lancashire, Soo Downe, indicó que algunas mujeres eligen la cesárea porque la perciben como la opción menos riesgosa, ante la falta de confianza en recibir el apoyo adecuado para un parto natural seguro, sencillo y con una experiencia positiva dentro del hospital.