Larimar City & Resort impulsa la primera Smart City en RD

Bávaro. – Larimar City & Resort, la ciudad inteligente impulsada por la empresa española CLERHP -compañía cotizada en BME Growth-, ha celebrado este sábado 22 de noviembre, su acto de inauguración oficial de Larimar City & Resort, la primera Smart City, en República Dominicana.

Más 300 invitados, entre autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial y social, inversores de la empresa, así como de la alta sociedad de la República Dominicana, junto con sus colaboradores estratégicos, se dieron cita en el acto de inauguración que marca el punto de partida institucional de uno de los desarrollos urbanos más innovadores de Latinoamérica.

La inauguración coincidió con el día nacional del Larimar, una de las piedras preciosas de República Dominicana.

La primera smart city de la nación, se levantará sobre una superficie de 3.600.000 metros cuadrados, con una inversión inicial de 600 millones de euros.

El proyecto, que ha contado con el apoyo del gobierno dominicano, está incorporado al portafolio de inversión de ProDominicana.

En el acto estuvo presente Doña Pilar Serret Murga, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España, en representación de Reino de España, y el Sr. Alcalde de La Otra Banda, D. Alexander Rodríguez. El acto fue bendecido por oficiado por el Obispo de la provincia de La Altagracia, monseñor Don Jesús Castro Marte.

Juan Andrés Romero, CEO de Larimar City & Resort y presidente de CLERHP, destacó la relevancia internacional del proyecto: “Larimar nace para redefinir la forma en la que se conciben las ciudades del futuro. No es solo un desarrollo inmobiliario, es un proyecto que combina innovación, sostenibilidad y visión estratégica, y que demuestra la capacidad de CLERHP para liderar iniciativas urbanísticas de alcance global”.

Subrayó que la idea de Larimar es el resultado de más de una década de trabajo y apuesta por la innovación en la República Dominicana. Finalizada su intervención, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta.

Durante el acto, la Fundación FUNEYCA, recibió la entrega de los fondos recaudados para la labor social que realiza la empresa en la región de Punta Cana, en beneficio de la juventud a través de la música y la cultura. Tras un cóctel para los asistentes, la celebración terminó con el atardecer en el Farallón de Punta Cana.

La ciudad del futuro

Larimar City & Resort, “La Joya del Caribe”,se presenta como un proyecto urbanístico pionero, diseñado como una smart city integral que incorpora movilidad sostenible, gestión inteligente de recursos, amplias áreas verdes y un estilo de vida inspirado en el mediterráneo.

Concebido para acoger a una ciudad abierta y diversa, el desarrollo contempla diferentes propuestas residenciales en seis fases, que abarca 3.600.000 metros cuadrados de superficie total con 700.000 metros cuadrados de zonas verdes, así como tres kilómetros de promenade, con lagos y piscinas que configurarán el área de playas artificiales, creando un entorno urbano en conexión con la naturaleza.

El proyecto lidera un modelo innovador y disruptivo, basado en tecnología, diseño consciente y la experiencia integral de sus futuros residentes, consolidándose como una verdadera Empresa Tecnológica aplicada al desarrollo de ciudades.

Los trabajos se iniciaron en enero de 2025, con las excavaciones y cimentación de las Prime Towers, y prevé finalizar la primera fase en 2026-27. Se trata de un desarrollo con un impacto económico y social significativo para la región, generando alrededor de 1.500 empleos directos e indirectos, impulsando la atracción de inversión internacional y la modernización de infraestructuras, y consolidando a CLERHP como una empresa española capaz de liderar iniciativas urbanísticas de alcance global.