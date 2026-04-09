Lanzan Ron Tamboril, una bebida que exalta la tradición tabaquera dominicana

Bartolo García
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.– En un evento cargado de simbolismo, las empresas Avolta y J&J Spirits presentaron oficialmente el Ron Tamboril, una nueva propuesta que rinde homenaje a la tradición tabaquera del país.
El lanzamiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional del Cibao, donde se destacó la importancia de este producto como símbolo de identidad cultural y orgullo nacional.
El Ron Tamboril surge como una bebida premium que fusiona dos pilares de la economía dominicana: el tabaco y el ron, ofreciendo una experiencia sensorial única para los consumidores.
El producto ha sido elaborado por artesanos dominicanos con un cuidado meticuloso, replicando el nivel de detalle que caracteriza la producción de cigarros en el país.
Su presentación también resalta esta identidad, con una elegante botella de vidrio que incluye una hoja de tabaco grabada, evocando el origen y la esencia del producto.
Durante el acto, participaron figuras como Jack Astacio, Delvair Amarilla y Radhamés Rodríguez, quienes valoraron la iniciativa como un impulso a la producción nacional.
Los asistentes pudieron degustar el ron, destacando sus notas de vainilla, cacao, miel y madera, que armonizan perfectamente con los matices de los cigarros dominicanos.
El Ron Tamboril estará disponible de manera exclusiva, por tiempo limitado, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, dirigido especialmente a viajeros internacionales interesados en productos auténticos del país.