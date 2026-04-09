Lanzan Ron Tamboril, una bebida que exalta la tradición tabaquera dominicana

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.– En un evento cargado de simbolismo, las empresas Avolta y J&J Spirits presentaron oficialmente el Ron Tamboril, una nueva propuesta que rinde homenaje a la tradición tabaquera del país.

Yanela Polanco, Yamil Namnun y María Molina.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional del Cibao, donde se destacó la importancia de este producto como símbolo de identidad cultural y orgullo nacional.

Luis Díaz, Alina Nicasio y Teófilo Gómez.

El Ron Tamboril surge como una bebida premium que fusiona dos pilares de la economía dominicana: el tabaco y el ron, ofreciendo una experiencia sensorial única para los consumidores.

Camila Cruz y Laura Guerrero.

El producto ha sido elaborado por artesanos dominicanos con un cuidado meticuloso, replicando el nivel de detalle que caracteriza la producción de cigarros en el país.

Jorge Nieves, Layla de la Cruz y Miguel Reyes.

Su presentación también resalta esta identidad, con una elegante botella de vidrio que incluye una hoja de tabaco grabada, evocando el origen y la esencia del producto.

Ron Tamboril, una bebida que exalta la tradición tabaquera dominicana

Durante el acto, participaron figuras como Jack Astacio, Delvair Amarilla y Radhamés Rodríguez, quienes valoraron la iniciativa como un impulso a la producción nacional.

Lady de la Rosa, Wilvy Ariza y Ariadna Acevedo.

Los asistentes pudieron degustar el ron, destacando sus notas de vainilla, cacao, miel y madera, que armonizan perfectamente con los matices de los cigarros dominicanos.

Jorge Nieves, Layla de la Cruz y Miguel Reyes.

El Ron Tamboril estará disponible de manera exclusiva, por tiempo limitado, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, dirigido especialmente a viajeros internacionales interesados en productos auténticos del país.