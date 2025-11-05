Lanzan “Altice Conecta”, una plataforma que impulsa la transformación empresarial

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana dio apertura oficial a Altice Conecta, una plataforma de encuentros diseñada para fortalecer la toma de decisiones estratégicas en el sector empresarial dominicano y acelerar la adopción de herramientas tecnológicas e innovadoras.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Altice Negocios, liderada por Mauricio Salazar, vicepresidente de Negocios de Altice, quien explicó que Altice Conecta nace con la misión de acercar a líderes y ejecutivos a información clave para enfrentar retos actuales y futuros en la economía global.

Mauricio Salazar

El primer foro de la serie se realizó en Santiago, ciudad elegida por su alto dinamismo productivo y su rol protagónico en el crecimiento económico del país, reafirmando el compromiso de Altice con el desarrollo de la región Norte.

El encuentro, titulado “Visión, economía y tecnología: el poder de anticiparse”, reunió a decenas de empresarios del Cibao interesados en comprender nuevas tendencias y prepararse ante los desafíos de innovación y competitividad.

Durante la jornada, el reconocido economista y exrector del INTEC, Dr. Rolando Guzmán, ofreció un análisis detallado sobre el panorama macroeconómico nacional e internacional, señalando variables clave que influirán en el clima de negocios en los próximos años.

Danilo Ginebra

Guzmán destacó la importancia de anticipación, planificación y flexibilidad en las estrategias corporativas, invitando a los líderes empresariales a adoptar una visión de largo plazo en sus decisiones.

A su vez, el especialista en tecnología e inteligencia artificial Said Saillant realizó una ponencia sobre el impacto actual y futuro de la IA en los modelos de negocio, desmontando mitos y presentando aplicaciones concretas para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Saillant destacó que la inteligencia artificial no es una herramienta exclusiva de grandes corporaciones, sino un instrumento accesible que puede mejorar procesos, fortalecer el servicio al cliente y generar eficiencias inmediatas.

El foro también sirvió como espacio para el networking estratégico, permitiendo el encuentro entre líderes empresariales, expertos y ejecutivos del sector tecnológico.

En su intervención, el CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, resaltó que Altice Conecta busca democratizar el acceso al conocimiento empresarial y tecnológico en todo el país.

“Queremos llevar información valiosa a cada región de la República Dominicana, impulsando decisiones inteligentes, innovación constante y crecimiento sostenible. Altice Conecta marca una etapa de acompañamiento más cercano con las empresas dominicanas”, expresó Ginebra.

La iniciativa también pretende fomentar una cultura empresarial basada en la modernización, la visión estratégica y el aprovechamiento de herramientas digitales para potenciar la productividad.

Con este lanzamiento, Altice reafirma su compromiso de ser un socio clave en los procesos de transformación digital y crecimiento corporativo en República Dominicana.

Las próximas ediciones de Altice Conecta se realizarán en otras provincias del país, con la participación de expertos nacionales e internacionales que abordarán temas como tecnología, economía, gestión del talento, sostenibilidad y liderazgo empresarial.