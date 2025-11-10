Lando Norris se consolida como líder del Mundial de F1 2025 tras ganar el GP de Brasil

Bartolo García

Interlagos, Brasil. – El Gran Premio de Brasil 2025 dejó una jornada clave en el campeonato mundial de Fórmula 1, con una nueva victoria de Lando Norris que lo afianza en el primer lugar del Mundial de Pilotos con 390 puntos, ampliando su ventaja sobre su compañero Oscar Piastri, quien suma 366 unidades.

El británico de McLaren protagonizó un fin de semana perfecto, ganando tanto la carrera sprint como la prueba principal del domingo en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. Con este resultado, Norris da un paso firme hacia su primer título mundial en la máxima categoría del automovilismo.

El dominio del equipo McLaren F1 Team fue total durante el GP de Brasil, demostrando su fortaleza técnica y táctica en la recta final de la temporada. Su doblete en el podio, con Piastri en segundo lugar, refuerza la posición del equipo británico en el campeonato de constructores, donde lidera con 756 puntos, muy por encima de Mercedes (398) y Red Bull Racing (366).

En la clasificación general de pilotos, Max Verstappen, de Red Bull Racing, se mantiene en la tercera posición con 341 puntos, aunque ya se encuentra a 49 unidades del liderato, lo que complica seriamente sus opciones de retener el título.

Norris, Antonelli y Verstappen, el podio en Interglagos (REUTERS/Amanda Perobelli)

Detrás del trío de punta, el británico George Russell (Mercedes) ocupa el cuarto lugar con 276 puntos, consolidando su mejor temporada en la Fórmula 1. En tanto, Charles Leclerc (Ferrari) sigue quinto con 214 puntos, seguido de Lewis Hamilton, quien acumula 148 unidades en su primera campaña completa con la escudería italiana.

El joven italiano Andrea Kimi Antonelli continúa sorprendiendo con 122 puntos, situándose en la séptima posición en su temporada debut con Mercedes, mientras que el tailandés Alex Albon (Williams) sigue siendo la gran revelación, ocupando el octavo lugar con 73 unidades.

En la zona media, Nico Hülkenberg (Sauber) y Isack Hadjar (Racing Bulls) comparten el noveno puesto con 43 puntos, seguidos muy de cerca por Fernando Alonso (Aston Martin) y Ollie Bearman (Haas), ambos con 40 puntos.

Por su parte, Carlos Sainz (Williams) acumula 38 unidades, delante de Liam Lawson (Racing Bulls) con 36 y Lance Stroll (Aston Martin) con 32. Más atrás se encuentran Esteban Ocon (Haas) con 30 puntos, Yuki Tsunoda (Red Bull) con 28, y Pierre Gasly (Alpine) con 22.

El joven brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) suma 19 puntos, mientras que los debutantes Franco Colapinto y Jack Doohan (Alpine) aún no logran puntuar en lo que va de la temporada.

En el campeonato de constructores, McLaren se encamina a un título histórico con 756 puntos, seguido por Mercedes (398) y Red Bull (366). Detrás se ubican Ferrari (362), Williams (111), Racing Bulls (82), Aston Martin (72), Haas (70), Sauber (62) y Alpine (22).

El piloto de McLaren, Lando Norris, celebra tras ganar el GP de Brasil en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, el 9 de noviembre de 2025. Foto Ap

La supremacía del equipo británico es evidente: sus pilotos han ganado las últimas cinco carreras y se han repartido la mayoría de las poles y podios de la temporada. McLaren podría asegurar el campeonato de constructores incluso antes del final de la temporada si mantiene su ritmo actual.

Con solo tres grandes premios restantes —Las Vegas, Catar y Abu Dabi—, el duelo entre Norris y Piastri promete una batalla épica por el título mundial. Aunque el británico llega con ventaja, el joven australiano aún tiene opciones matemáticas y confía en revertir la diferencia en las próximas semanas.

El Mundial de Fórmula 1 2025 se dirige a su desenlace con una narrativa vibrante: McLaren domina como en sus años dorados, mientras Norris y Piastri reeditan las legendarias rivalidades entre compañeros que han marcado la historia del automovilismo.

