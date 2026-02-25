“La Verdad” vuelve a Bellas Artes para una tercera temporada

Santo Domingo. En marzo, La Verdad vuelve a escena. La productora Bougroup anuncia la tercera temporada de esta exitosa pieza teatral, que se presentará del 13 al 21 de marzo en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, con una nueva integrante en el elenco.

Luego de dos temporadas de gran acogida, la obra regresa con energía renovada y el mismo impulso que la ha convertido en una de las propuestas teatrales más comentadas: hacer reír, incomodar y abrir conversación. La producción está encabezada por José Ramón Alamá, bajo la dirección de Pepe Sierra.

“Hay verdades que solo pueden ser alcanzadas a través del arte. Esta obra toca temas tan profundos que el cierre del telón viene siendo solo el principio de la conversación. Me siento inmensamente agradecida de este reencuentro, de esta nueva llegada y de la ilusión de saber que siguen tantos personajes por encarnar y tantas verdades por explorar”, expresó Crystal Jiménez.

Crystal Jiménez se une a David Maler, Frank Perozo y Nashla Bogaert en una puesta en escena que aborda, con inteligencia y humor, los dilemas humanos alrededor de la honestidad, las relaciones personales y las contradicciones sociales. La obra ha sido reconocida por su dinamismo escénico, la solidez de su elenco y la poderosa conexión que logra con el público.

El Banco BHD es el patrocinador oficial de “La Verdad”, una obra que hará reír sin parar, pero también invita a reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Con un elenco de primer nivel y una historia que mantiene al público al borde de su asiento, esta es una experiencia que no se pueden perder”, afirmó su director, Pepe Sierra.