La Vega reafirma su legado cultural con un emotivo reconocimiento a consagrados gestoresLa ONDA distingue a cinco creadores veganos por su aporte al arte y la identidad dominicana

SANTO DOMINGO. -La Vega volvió a demostrar por qué es una de las canteras culturales más fértiles de República Dominicana. En una ceremonia breve, pero cargada de afecto y sentido de pertenencia, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) reconoció a cinco figuras cuyas trayectorias han dejado huellas en la música, la artesanía, el folklore y, por supuesto, en el emblemático Carnaval Vegano.

El acto estuvo encabezado por el director general de la ONDA, José R. Gonell Cosme, quien no ocultó su orgullo al hablar de sus compueblanos. Recordó que, como vegano, ha sido testigo directo del trabajo de los homenajeados y de muchos otros que, en años anteriores, también han sido distinguidos por la institución que dirige, por decisión del presidente Luis Abinader. “La Vega siempre ha sido un semillero de talento. Lo que hoy celebramos es parte de un legado que nos pertenece a todos”, expresó.

La entrega de reconocimientos se realizó este miércoles en la Casa de la Cultura, en al cierre del conversatorio “Los autores en el arte del carnaval”, impartido por la abogada y especialista en derecho de autor Meribel Moreta. La actividad reunió a creadores, gestores culturales y representantes de la comunidad artística local, quienes aprovecharon el espacio para intercambiar experiencias y reflexionar sobre la importancia de proteger las obras que sostienen la identidad dominicana.

Los homenajeados de la noche fueron Rafael Antonio Brito (Rafa Aventurero), Ramón Stalin Salcedo (Chanina), Yris Ramona Lantigua Polonia “La Mamasota”, Marcos Jorge y Grecheen Acosta, todos con aportes significativos al desarrollo cultural de la provincia.

Rafa Aventurero fue reconocido por su versatilidad como artista, comediante y transformista, además de su papel en la proyección del Carnaval Vegano. Su creatividad, que combina humor, teatralidad y tradición, lo ha convertido en un referente popular dentro y fuera de la provincia.

Chanina, por su parte, recibió el homenaje por su labor como artesano y gestor cultural. Durante años ha diseñado y confeccionado trajes y accesorios que forman parte esencial del imaginario carnavalesco, además de impulsar iniciativas comunitarias y contenidos digitales que promueven el folklore dominicano.

“La Mamasota”, figura emblemática del carnaval, fue distinguida por su liderazgo y entrega a esta celebración que define a La Vega. Su presencia ha sido clave para mantener viva la esencia del carnaval y transmitirla a nuevas generaciones.

El reconocimiento a Grecheen Acosta destacó su trabajo en la promoción del Carnaval Vegano y de la cultura dominicana, una labor que ha trascendido su comunidad y ha fortalecido la proyección del arte local. En tanto, el artista visual Marcos Jorge fue valorado por una trayectoria marcada por la sensibilidad estética, la formación rigurosa y su compromiso con la identidad dominicana.

Antes de la ceremonia de reconocimientos, Moreta, junto a Mariano Lantigua y el propio Gonell Cosme, conversó con los asistentes sobre la importancia del registro de obras en la ONDA. Explicaron que el proceso no solo protege los derechos de los creadores, sino que resguarda el patrimonio cultural que define al país. “Cada obra registrada es un pedazo de nuestra identidad que queda protegido”, señaló Gonell Cosme.

Las palabras de bienvenida del acto estuvieron a cargo de Malalael Lamech, director de la Casa de la Cultura, quien fungió como maestro de ceremonia. La noche cerró con aplausos y abrazos, en un ambiente que recordó que La Vega no solo celebra su carnaval: también celebra a su gente.