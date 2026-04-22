La UCE lanza LAB UCEMPRENDE, un laboratorio de innovación con respaldo del BID Lab y la Unión Europea

San Pedro de Macorís, R.D. – La Universidad Central del Este (UCE) realizó el lanzamiento oficial de LAB UCEMPRENDE, un laboratorio de innovación orientado al fortalecimiento del emprendimiento, la tecnología y la vinculación entre la academia, el sector productivo y el Estado, en el marco de la iniciativa CaribEquity del BID Lab y la Unión Europea.

El acto tuvo lugar en el campus principal de la UCE, con la presencia de autoridades académicas, representantes del sector público, organismos internacionales y empresas aliadas, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo sostenible de la región Este.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el Mtro. José Altagracia Hazim Torres, rector de la UCE, quien destacó que la universidad debe trascender su rol tradicional para convertirse en un agente activo de desarrollo social y económico. En ese sentido, señaló que LAB UCEMPRENDE responde a una visión estratégica basada en la articulación de la triple hélice: academia, empresa y Estado, con el objetivo de generar soluciones reales a los desafíos del entorno.

Durante el evento, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Rafael Santos Badía y el Embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, S.E. Raúl Fuentes Milani destacaron la importancia de la cooperación internacional y la educación superior en el impulso del desarrollo económico y social del país.

La directora de LAB UCEMPRENDE, Sandra Olaya, presentó la iniciativa, concebida como un espacio para la incubación, desarrollo y aceleración de ideas innovadoras. Como parte de su oferta formativa, se anunciaron cuatro bootcamps especializados en inteligencia artificial aplicada a soluciones empresariales; desarrollo web full stack y arquitectura escalable; energías renovables y sostenibles; y arquitectura viva y espacios sostenibles.

Asimismo, se dio a conocer la Certificación en Emprendimiento e Innovación, basada en un modelo de microcredenciales que abarca desde la ideación ágil hasta la validación y escalabilidad de negocios, incorporando el uso de tecnologías como blockchain para la validación internacional de competencias.

El evento incluyó una muestra tecnológica con empresas aliadas, donde se presentaron soluciones en áreas como ciberseguridad, desarrollo de software y modelado BIM, evidenciando el potencial del ecosistema de innovación local.

LAB UCEMPRENDE forma parte de un esfuerzo integral que contempla la formación de docentes en metodologías ágiles, el desarrollo de programas de cultura emprendedora y el acompañamiento a emprendedores en la creación de soluciones innovadoras, con un enfoque inclusivo y orientado al impacto social y económico de la región.

Con esta iniciativa, la Universidad Central del Este fortalece su compromiso con la formación de profesionales capaces de innovar, emprender y aportar al desarrollo sostenible de la República Dominicana.