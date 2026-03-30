La Tesorería Nacional alcanza segunda mejor puntuación en evaluación del BID al Sistema de Gestión Financiera Pública del país 

Santo Domingo.- LaTesorería Nacional (TN) alcanzó la segunda mejor evaluación dentro del Sistema de Gestión Financiera Pública de la República Dominicana en un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para determinar el nivel de desarrollo de la gestión financiera pública del país.

Al sostener un encuentro con el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, y funcionarios de la institución, las especialistas en Gestión Fiscal de ese organismo internacional, Zoila Navarro, de Gestión Financiera, Mirian Garza y de Operaciones, Giselle Sepúlveda, presentaron el diagnóstico donde se evidenciaron los resultados.

“Felicitamos a la Tesorería Nacional por haber alcanzado la segunda evaluación más alta dentro de los pilares o subsistemas que integran la gestión financiera pública”, indicaron las consultoras del BID.

Explicaron que en la evaluación lograron sobresalir por la fortaleza de sus procesos operativos, evidenciando el gran avance que ha tenido la Tesorería Nacional a partir de la Ley 567-05 que regula la función de la institución como órgano rector dentro del Sistema de Tesorerías.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso a las autoridades de la institución seguir consolidando esos logros y en el informe sugieren integrar la Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX) y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) para que las transacciones de los proyectos se registren automáticamente y en tiempo real, eliminando procesos de regularización diferida.

También implementar un módulo especíﬁco para la programación de caja dentro del Módulo de Tesorería y revisar, actualizar y consolidar la normativa de la Tesorería Nacional en un marco normativo integral.

Las consultoras del BID sostuvieron que el diagnóstico tiene como objetivo principal establecer el nivel de desarrollo del Sistema de Gestión Financiera Pública para decidir el uso de los mismos en la gestión ﬁnanciera de las operaciones ﬁnanciadas por ese banco.

El estudio abarcó los pilares que integran la gestión ﬁnanciera pública como son Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Informes, Auditoría Interna y Control Externo.

Los períodos evaluados fueron los años ﬁscales 2022, 2023 y 2024 y el estudio se realizó siguiendo las directrices y contenido de la “Guía para Determinar el Nivel de Desarrollo de los Sistemas de Gestión Financiera Pública”, versión 2025, y fue procesado y registrado a través de la plataforma informática Country Assessment APP del BID, informa la Tesorería Nacional en una nota de prensa distribuida a los medios de comunicación.