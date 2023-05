La situación de la madre de La Ross María

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

En medio de la fama y el éxito de su hija, la reconocida cantante La Ross María, se encuentra la historia de una madre que enfrenta una difícil situación personal. Carmen González, madre de la artista, ha compartido recientemente detalles sobre los desafíos que ha debido superar y su lucha por salir adelante.

Carmen González, una mujer trabajadora y llena de sueños, se ha convertido en un símbolo de fuerza y perseverancia. A pesar de su amor y apoyo incondicional hacia su hija, la vida le ha presentado numerosos obstáculos que ha tenido que afrontar con valentía.

La Ross María, conocida por su carisma y talento musical, ha hablado en varias ocasiones sobre el papel fundamental que su madre ha desempeñado en su vida. Sin embargo, recientemente se ha revelado que Carmen González ha enfrentado problemas de salud que han afectado su calidad de vida.

Palabras de Ross a traves de sus redes sociales:

Como muchos ya sabrán porque lo he dicho en distintas ovaciones, desde niña vengo luchando un proceso muy difícil con mi madre.

Mi madre luego de tres años ha vuelto a recaer y estos últimos meses han sido muy difíciles, he tenido que cargar con tanto dolor en mi corazón, angustia, desesperación y un peso en los hombros que si estoy de pie aún ha sido por que Dios me da la fuerza.

No es lo mío desahogarme a través de redes sociales, pero la ansiedad y la desesperación me llevó a hacerlo para pedir la oración por mi mami. Lo único que deseo es ver a mi mami ya sana y estable, porque me estoy muriendo en vida.

Espero que no me juzguen por la manera en que quise desahogarme en un momento lleno de dolor.

Gracias por sus mensajes y lo único que les pido es que me mantengan a mi y a mi familia es sus oraciones.