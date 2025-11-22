La Realeza Dominican Tobacco fortalece la diplomacia comercial al destacar el tabaco dominicano en la Semana de Francia 2025

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La Realeza Dominican Tobacco se posicionó como uno de los principales protagonistas de la Semana de Francia 2025, al participar como patrocinador oficial de este importante encuentro cultural y empresarial celebrado en el JW Marriott Santo Domingo.

El evento fue organizado por la Cámara Franco-Dominicana, con el respaldo de la Embajada de Francia en el país, como una plataforma para fortalecer los lazos de cooperación económica y promover el intercambio cultural entre ambas naciones.

Como parte de su participación, La Realeza Dominican Tobacco ofreció una experiencia exclusiva para los asistentes: la elaboración en vivo de cigarros artesanales, destacando la técnica y dedicación que hacen del tabaco dominicano uno de los más valorados a nivel mundial.

Esta demostración captó la atención de autoridades nacionales y extranjeras, quienes se acercaron al stand para observar el detallado proceso de torcido y el cuidado que caracteriza la producción premium de la empresa.

Entre los visitantes distinguidos se encontraban la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó; y diversos viceministros del Gobierno dominicano.

La Embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, también compartió con los ejecutivos de la compañía, destacando el tabaco como un símbolo cultural de gran relevancia para el país.

Además, los asistentes recibieron un kit institucional preparado por la Cámara Franco-Dominicana, el cual incluyó un exclusivo pack de cigarros de La Realeza Dominican Tobacco como obsequio conmemorativo.

La delegación corporativa fue encabezada por el CEO Moisés Reinaldo Rodríguez, acompañado por la directora de Mercadeo, Yamilka Rodríguez, y parte del equipo de la compañía.

“Para La Realeza Dominican Tobacco es un honor formar parte de un espacio que impulsa la diplomacia comercial y la cultura de la República Dominicana. Nuestro tabaco es arte, tradición e identidad, y presentarlo ante el mundo en un evento de esta envergadura es motivo de orgullo”, expresó Rodríguez.

El ejecutivo resaltó la importancia de seguir posicionando la industria tabacalera dominicana en los mercados más exigentes, como parte del motor económico del país y su proyección global.

Asimismo, destacó la excelente acogida del público y el interés mostrado por representantes internacionales en los procesos artesanales que identifican la marca.

La Semana de Francia 2025 concluyó consolidando nuevos vínculos comerciales y reafirmando el interés por productos dominicanos de alto valor cultural y económico.

Sobre La Realeza Dominican Tobacco

La Realeza Dominican Tobacco es una casa tabacalera dedicada a la producción de cigarros premium elaborados a mano. Su propuesta combina tradición, excelencia y un sello nacional que promueve el prestigio del tabaco dominicano en el ámbito global.

