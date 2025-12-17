La ONDA lleva voz dominicana al debate global de derecho de autor en Ginebra

SANTO DOMINGO, – La República Dominicana volvió a ocupar un espacio en el debate internacional sobre el futuro del derecho de autor. El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José R. Gonell Cosme, participó en la 47ª sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrada del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Ginebra, Suiza.

Durante su intervención, Gonell Cosme expuso las políticas públicas que impulsa el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, orientadas a fortalecer la industria creativa y a garantizar que los autores reciban una retribución justa por la explotación comercial de sus obras.

En un contexto de acelerada transformación tecnológica, el mensaje dominicano puso énfasis en la necesidad de reglas claras, equilibradas y adaptadas a los nuevos entornos digitales.

En ese marco, el director de la ONDA, Gonell Cosme sugirió que los países participantes se acojan a un modelo que garantice un sistema único de remuneración y seguridad jurídica tanto para titulares de derechos como para usuarios.

Este esquema, explicó, podría servir de referencia a los legisladores de los distintos países, respetando las realidades jurídicas de cada nación.

La propuesta se fundamenta en el hecho de que varios países del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) ya han avanzado en el reconocimiento del derecho a la remuneración por la puesta a disposición mediante gestión colectiva. Entre ellos citó a México y Uruguay, mientras que otros países, como Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, cuentan con proyectos de ley en discusión sobre este derecho.

Gonell Cosme planteó que el tema sea elevado a discusión principal con la intención de que la OMPI proponga un formato orientativo, al cual los países puedan acogerse de manera voluntaria, sin afectar a aquellos Estados que no tengan interés inmediato en abordar este aspecto.

Radiodifusión e inteligencia artificial en el centro del debate

Uno de los ejes más sensibles de la sesión fue el análisis del borrador del Tratado sobre la Protección de las Organizaciones de Radiodifusión. El texto fue debatido en plenaria y en reuniones informales, clasificándose sus artículos según el nivel de consenso alcanzado. Mientras algunas disposiciones lograron respaldo general, otras quedaron sujetas a ajustes técnicos y a debates más profundos sobre excepciones, limitaciones y el principio de reciprocidad entre Estados.

Gonell Cosme destacó que este tema resulta de especial interés para países como la República Dominicana, donde la radiodifusión sigue siendo un pilar de difusión cultural, pero enfrenta desafíos crecientes asociados a la piratería digital y al consumo transfronterizo de contenidos.

La sesión también abordó el impacto de la inteligencia artificial en el derecho de autor. Las delegaciones solicitaron estudios específicos sobre el uso de obras protegidas en el entrenamiento de sistemas de IA y debatieron posibles mecanismos de autorización, compensación y cumplimiento. El consenso fue claro: el vacío normativo no puede prolongarse indefinidamente.

Asimismo, se revisaron propuestas sobre limitaciones y excepciones aplicables a bibliotecas, archivos, instituciones educativas y personas con discapacidad, reafirmando el mandato adoptado en 2012 y el programa de trabajo aprobado en 2023.

Una sesión interesante para el ecosistema creativo

Para Gonell Cosme, más allá de los acuerdos formales, la 47ª sesión del SCCR marca un punto de inflexión. Consideró que el avance, aunque gradual, del tratado de radiodifusión y la incorporación de la inteligencia artificial en la agenda confirman que el derecho de autor atraviesa un proceso de redefinición profunda. “La tensión entre proteger al creador y facilitar el acceso en entornos digitales atraviesa todo el debate”.

Concluyó señalando que, para la República Dominicana, participar activamente en estos foros no es un gesto protocolar, sino una apuesta estratégica para que creadores, artistas y productores no queden rezagados en un sistema global que se está reescribiendo. “Esta sesión dejó claro que el futuro del derecho de autor se decide ahora, y que estar presente es tan importante como tener voz”, afirmó.